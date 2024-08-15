賀錦麗拉大加州選民支持度 領先川普25個百分點

柏克萊政府研究院最新民調顯示，賀錦麗拉大了加州選民支持度，領先川普25個百分點。（美聯社）

一項針對加州選民的最新民調 發現，由於受到較多獨立選民、年輕人和非裔選民的支持，賀錦麗 在家鄉加州獲得的選民支持度目前領先川普25個百分點，高於2月時拜登 領先川普的18個百分點。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，這項8月14日公布的民調是柏克萊政府研究院（Berkeley Institute of Governmental Studies）於7月31日到8月11日對加州超過3000名潛在選民進行的，是自拜登7月21日宣布退選以來加州首次進行的大型公共民意調查。

柏克萊政府研究院民調主任狄卡米洛（Mark DiCamillo）表示，民調發現，一些原本不太支持拜登的傳統民主黨群體，正在朝賀錦麗靠攏。

民調結果顯示，民主黨總統候選人支持度最大漲幅來自18歲到29歲的年輕選民，這個群體的少數族裔選民正在不斷增加中。這個群體2月對拜登的支持度為50%，8月對賀錦麗的支持度升至73%，大幅上升了23個百分點。

狄卡米洛稱，加州年輕人2月時對拜登的年齡提出了質疑，不認為拜登是一個可行的候選人。但現在，近四分之三的年輕人支持賀錦麗，支持川普的只有22%，其餘5%的人尚未決定。他認為這是個好預兆。

賀錦麗在這項民調中獲得了74%的非裔選民支持，比拜登2月獲得的58%相比，上升了16個百分點，西裔選民支持度也從48%上升到58%。與2月時相比，猶豫不決的選民比例減少了一半，從14%降為7%。整體而言，猶豫不決的選民現在大部分都決定支持賀錦麗。

此外，賀錦麗的形象好感度也大幅提升，從1月時的48%，上升到8月初的58%。

蒙洛學院（Menlo College）政治學教授麥克森（Melissa Michelson）指出，賀錦麗選擇的搭檔華茲（Tim Walz）也在民主黨內獲得好評。麥克森表示，儘管華茲可能難以獲得支持賀錦麗群體的青睞，但他的政策立場和社區參與經歷，讓他得以成功和其他不同群體建立起關係。

麥克森說：「支持不侷限於族裔或性別認同，與候選人分享強烈的認同感會讓人們更願意去支持他們、投票給他們，甚至會志願擔任義工或捐款。」

不過，民調也顯示，儘管賀錦麗拉大了與川普之間的選民支持度，但川普在加州的整體支持度與形象分數仍維持在34%，未有下跌，其共和黨選民的支持度則從2月的87%上升到90%。