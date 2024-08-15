奇諾谷學區遭投訴違法 教委會稱無根據

圖為奇諾谷學區行政中心辦公樓。（記者啟鉻／攝影）

南加州 內陸奇諾谷學區 （Chino Valley USD）教委會日前因試圖阻止加州AB1955法案實施，而被社區維權人士指控違反州的公開會議法（open-meeting law）。這項新法禁止學校制定家長通知政策，即要求學校員工在沒有學生同意的情況下，透露給家長有關學生的性取向、性別認同或性別表達等信息。學區教委會主席13日反駁指控，認為毫無依據。

根據Ralph M. Brown Act，公共機構的議程必須列出決策機構在公開會議和閉門會議中要討論的事項。維權組織「第一修正案聯盟」（First Amendment Coalition）法律總監David Loy表示，雖然機構在閉門會議中討論事項時無需披露詳細信息，比如誰支持某項動議，但如果教委會在閉門會議中做出決定，例如提起訴訟，就必須在會議的公開部分宣布該決定。

關於學區教委會閉門會議討論程序內容，羅蘭學區華裔教委陳正治表示，每次教委會公開會議前有一個閉門會議討論議程，涉及法律訴訟、人事任免、合約、校產買賣等要在閉門會議中討論，一旦做出決定，必須馬上在接下來的公開會議部分公布，這也是加州法律要求的。

而此次爭議恰恰源自奇諾谷學區在6月20日的閉門會議中，討論並修訂了與律師事務所Liberty Justice Center的合同措辭。這家律師事務所代表學區處理針對加州1955號法案即AB1955（2024）的訴訟。教委會在同一會議上，將修訂後的合同列入了「同意議程」，並進行了無公聽討論的表決。

學區在7月16日提起的訴訟目的是阻止加州實施1955號法案，該法案被指控違反了「美國憲法第一修正案」和「第十四修正案」以及「家庭教育權利和隱私法」（Family Educational Rights and Privacy Act）。這一訴訟是在州長紐森 簽署該法案的第二天發起的。

奇諾谷學區教委會主席Sonja Shaw在13日表示，儘管她無法對潛在的訴訟發表詳細評論，但她認為所謂違法公開會議法的投訴毫無根據，且可能會導致不必要的開支。她指出，反覆處理這些投訴分散了學區在最需要的地方投入時間、精力和資金，並最終影響到教育質量。