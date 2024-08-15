地震險附加條款多 且理賠不足

現今的產險已經不包括地震險，需要者必須另外加保。（本報資料照片）

近期的連續地震 可能提醒了很多人考慮投保地震險。不過，目前的標準產險已經不含地震險，只管地震引發的火災，想要對地震災損直接投保的人，就要單獨加保。

原因何在？聯邦緊急事務管理署（FEMA）的網頁說明，因為1990年代的大地震，導致許多保險 商做了風險評估，發現一場強烈地震就可能讓它們破產，因此開始拒保地震險。

不過，房屋險或租屋險業者每兩年還是會詢問一次是否要加保特別地震險，但是只能在郵件寄發後30天內回覆才能加保。

相對的，加州 的地震險多數是由「加州地震局」（California Earthquake Authority）承保，但是卻是又貴、自負額又高，而且「小寫的附加條款」說明，公司化的地震局在極端天災下，不保證全額理賠。

KTLA電視台的消費金融專家拉扎路斯（David Lazarus）指出，就算屋主持續支付保險費，但在大難臨頭時，地震局只能給付能力所及的範圍，萬一花光了資產，剩下的保戶就只能乾瞪眼了。

另外，災後重建房舍的花費可能超乎想像，也高出保單的給付額。拉扎路斯說，道理很簡單，因為成千上萬的人都需要包商、工人、木工與其他原物料，工資、價格當然飛漲，因此合理的做法是附加條款，約定在原料價格上漲時，保險的重建給付也會增加。

拉扎路斯說，屋主的每個決定都像是擲骰子，加州的屋主更是每天都在擲骰，畢竟大家就是活在一個地震好發區，萬一強烈地震來了，想要恢復原本的生活條件當然就得花錢。