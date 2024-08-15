我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

地震險附加條款多 且理賠不足

編譯胡立宗／綜合報導
現今的產險已經不包括地震險，需要者必須另外加保。（本報資料照片）
現今的產險已經不包括地震險，需要者必須另外加保。（本報資料照片）

近期的連續地震可能提醒了很多人考慮投保地震險。不過，目前的標準產險已經不含地震險，只管地震引發的火災，想要對地震災損直接投保的人，就要單獨加保。

原因何在？聯邦緊急事務管理署（FEMA）的網頁說明，因為1990年代的大地震，導致許多保險商做了風險評估，發現一場強烈地震就可能讓它們破產，因此開始拒保地震險。

不過，房屋險或租屋險業者每兩年還是會詢問一次是否要加保特別地震險，但是只能在郵件寄發後30天內回覆才能加保。

相對的，加州的地震險多數是由「加州地震局」（California Earthquake Authority）承保，但是卻是又貴、自負額又高，而且「小寫的附加條款」說明，公司化的地震局在極端天災下，不保證全額理賠。

KTLA電視台的消費金融專家拉扎路斯（David Lazarus）指出，就算屋主持續支付保險費，但在大難臨頭時，地震局只能給付能力所及的範圍，萬一花光了資產，剩下的保戶就只能乾瞪眼了。

另外，災後重建房舍的花費可能超乎想像，也高出保單的給付額。拉扎路斯說，道理很簡單，因為成千上萬的人都需要包商、工人、木工與其他原物料，工資、價格當然飛漲，因此合理的做法是附加條款，約定在原料價格上漲時，保險的重建給付也會增加。

拉扎路斯說，屋主的每個決定都像是擲骰子，加州的屋主更是每天都在擲骰，畢竟大家就是活在一個地震好發區，萬一強烈地震來了，想要恢復原本的生活條件當然就得花錢。

地震 加州 保險

上一則

朋地岡逆斷層橫貫洛杉磯 南加最大威脅

下一則

南加再現遊民高檔公寓 月租60元

延伸閱讀

NASA研究：火星地底藏驚人水庫 可形成海洋

NASA研究：火星地底藏驚人水庫 可形成海洋
非法大麻偽裝成兒童糖果 加州查獲228萬件 易導致誤食

非法大麻偽裝成兒童糖果 加州查獲228萬件 易導致誤食
加州理工專家：南加進入地震活躍期 發生機率很高

加州理工專家：南加進入地震活躍期 發生機率很高
最快15日解除 日氣象廳偵測到「深層低頻地震」 續發南海海槽警告

最快15日解除 日氣象廳偵測到「深層低頻地震」 續發南海海槽警告
巴奧英雄賦歸 紐森力挺辦好洛奧

巴奧英雄賦歸 紐森力挺辦好洛奧
加州供水量恐降23%？專家：水費又要漲

加州供水量恐降23%？專家：水費又要漲

熱門新聞

顏女士在花旗銀行今年9月才到期的定期存款帳戶，全部被人提前提領。（圖／顏女士提供）

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

2024-08-11 02:20
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟，分享飛機旅行背後的秘辛。（丁毓麟提供）

機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做

2024-08-09 02:20
18元點4菜無小費，親測西洛杉磯爆火中式快餐。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／18元4菜無小費 這家中餐廳的低價秘訣是...

2024-08-06 21:15
位於震央附近的巴沙迪那市政廳，出現結構性破壞，門口粘貼封貼，不讓民眾進入。（記者張庭瑜／攝影）

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

2024-08-12 20:25
豪宅擁有絕美海景。（地產網站Zillow）

華醫在加州6880萬元豪宅降價也難賣 原因出在社交

2024-08-13 23:09
記者們點四個菜加一個米飯，稅後共18.01元。（世說新聞團隊／攝影）

洛西區中餐廳機器人掌勺 4道菜18元

2024-08-08 02:20

超人氣

更多 >
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它

好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它