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法廊快報／1959年陽光法案 議會、學區議事決策須公開

編譯胡立宗／綜合報導
加州布朗法案規定，立法機關的會議必須向民眾公開，並開放民眾發言。（本報資料照片）
加州布朗法案規定，立法機關的會議必須向民眾公開，並開放民眾發言。（本報資料照片）

議會可以祕密召開與公眾有關的會議嗎？答案是不行，因為加州1959年制定的「布朗法案」（Brown Act，俗稱陽光法案）明言，立法機關討論公部門法規的決策過程，不論是縣市或特區，相關會議都必須先公布期日並開放給公眾參加。

「立法機關」的定義為，縣政委員會、市議會等監管機構，對特定區域有管理權的常設委員會，以及規畫委員會等具有固定議程的，或依規定成立的建議或決策委員會。

「會議」的定義為，立法機構多數成員參加的集會，且意義在於對管轄範圍的意見聽取、討論與採取行動。以規畫委員會為例，管轄範圍就是區域內的整體規畫、區劃規定或其他由議會委任的事項。

布朗法案規定，立法機關召開公開會議前必須獲得過半成員的同意，並宣布公開會議的期程，一般會議在召開前72小時、特別會議在前24小時完成，而且必須給公眾發表意見的機會。

一般而言，議程現在都會公告在網站，以及會議舉行地點的公告欄，且排定公眾發言的時間，就算意見與議程排定事項無關，但與公眾權益有關者也能發表。

罰則：刑事部分將由地方檢察官提起公訴，民事則可由包括檢方在內的相關個人提出。刑事控訴對象是立法機關的特定成員，意欲剝奪民眾基於布朗法案有知情權的行為。

民事訴訟一般基於防止未來可能的侵權行為，以及撤銷立法機關牴觸布朗法的行為。最常見的訴訟原因是，決定事項未依規定告知相關個人。但在民事提告前，當事人必須先發「改正函」給立法機關，並指明違法事項，期限是決定成立後的90天內，或是公開會議過程發生後的30天內。

收信後30天內，如果相對機關都沒改正缺失，則可以在15天內提告。此一條款意在給予機關重新審視是否確有違法行為，以及可能的後續安排。

雖然布朗法案要求會議公開，但有些狀況是可以豁免的，例如討論安全威脅的會議，與機關委任律師討論訴訟案件，指示土地交易的談判人員等等。

加州

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