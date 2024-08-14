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屋主舊房遭焚 新厝再遇山火

編譯組╱綜合報導
上個月發生的「公園山火」，是加州歷史上第四大火災。有部分加州居民，曾於2018年經歷「坎普山火」燒毀舊屋，又再次於今年7月遭遇公園山火、新屋再被燒毀。(圖取自加州林業與消防署官網)
上個月發生的「公園山火」，是加州歷史上第四大火災。有部分加州居民，曾於2018年經歷「坎普山火」燒毀舊屋，又再次於今年7月遭遇公園山火、新屋再被燒毀。(圖取自加州林業與消防署官網)

上個月發生的「公園山火」(Park Fire)，是加州歷史上第四大火災。有部分加州居民，曾於2018年經歷「坎普山火」(Camp Fire)燒毀舊屋，又再次於今年7月遭遇公園山火、新屋再被燒毀。

「NBC Bay Area News」新聞媒體採訪多位受災戶，其中包括貝克夫婦。貝克(Ken Baker)與妻子房子在加州天堂鎮（Paradise）。2018年坎普大火房屋被燒毀，搬到鄉村社區Cohasset、距離天堂鎮約五哩。房屋重建後，新房子今年7月又在公園大火中被燒毀。他們現在住在兒子房子的空房間，考慮如何在六年內進行第二次房屋重建。

達諾(Michael Daneau)與妻子經歷坎普大火後，終於在Cohasset完全安定下來，卻又再次經歷公園山火。他表示，除了保持積極態度並與親友聯繫，無法想像如何恢復。在加州火災多發地區，由於氣候變遷與森林管理問題，毀壞性火災變得更猛烈頻繁。

火災一再發生，也顯示損失可能加劇與可能周期性發生。部分家庭表示，他們經歷坎普大火而流離失所，被推入一個地點不佳的房地產市場，別無選擇，只能再次定居在一個容易發生野火的社區。部分居民投入力量加固新家以抵禦野火，但似乎並不足夠。

2018年11月的坎普山火，燃燒數周並導致85人喪生、超過1萬3500間房屋被燒毀。佩羅(Rick Pero)與妻子史東(Lisa Stone)僥倖生還。一年後，現年70歲的佩羅在Cohasset東邊社區定居，成為當地野火防治委員會負責人。他砍去可能釀成火災的灌木叢，並在房屋周圍設立40英尺緩衝區防火空間，並建造一條供卡車通行的消防道路。

坎普山火後，數萬人失去家園，倖存者只能爭先恐後地尋找住房，許多人選擇在鄰近的Cohasset。但是，今年7月24日，一名男子將一輛燃燒汽車推入溝內、引發公園大火。當天下午，氣溫升至106度，汽車燃燒點燃植被，火勢在24小時內蔓延超過7萬畝，大火並於當日晚間蔓延至Cohasset部分地區。

許多家庭，先前經歷過坎普山火，今年又再度遭遇公園大火。他們兩度成為野火受災戶，部分居民考慮搬至其他州，擔心加州乾旱、全球暖化與水問題，不知未來會有如何變化。

然而，對於好幾代家人都住在天堂鎮地區的貝克說，不想離開，正與開發商討論購買新房。他認為，現在風險較低，因為許多樹木已被燒毀，市區擁有新供水系統，房屋按照現代消防規範建造，並配有自動灑水系統，社區建設完善。

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