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第36號提案加重毒品與竊盜刑責

編譯胡立宗／綜合報導
舊金山市長布里德支持推翻47號提案。（本報資料照片）
舊金山市長布里德支持推翻47號提案。（本報資料照片）

第36號提案意在修改2014年通過的第47號提案（Proposition 47），後者因為將非暴力重罪降低為輕罪而備受爭議。

提案的目標？

36號提案要求，已有兩次竊盜前科者，第三次不論金額多少，都可以求處重罪，法官則能夠決定是否改為輕罪。對於走私大量芬太尼之類的「硬毒品」，或是運毒時持有槍械者，提案允許法官在量刑時將其送到州立監獄服刑，而不是一般的縣立監獄。

另外，販賣硬毒品者如果販售的芬太尼導致死亡或重殘，將會能面臨更嚴重的追加控罪。36號提案也允許，法官可以警告有罪毒販，如果使用者因為他們賣的毒品死亡時，他們有可能面臨謀殺起訴。

提案通過後，加州每年將增加數億元支出。

提案有誰支持？

主要是檢察官與警界領袖，包括保守派為主的「加州檢察官協會」（California District Attorneys Association）與「加州縣警協會（California State Sheriffs Association）。另外，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、舊金山市長布里德（London Breed）也支持，共和黨加州黨部亦支持。

Walmart、Target、Home Depot等大型零售業者也投入大筆資金。

反對者有誰？

州長紐森與議會的民主黨領袖，刑法改革團體與人權團體也反對修改第47號提案。為刑事被告辯護的「California Attorneys for Criminal Justice」則認為，36號提案會導致監獄人數暴增。(系列完)

加州 監獄 毒品

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