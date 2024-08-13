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培育出國寶米 國府田農場吹熄燈號

編譯廖宜怡／綜合報導
生產知名國寶米的加州國府田農場吹熄燈號。（取自亞馬遜網站）
生產知名國寶米的加州國府田農場吹熄燈號。（取自亞馬遜網站）

近一個世紀以來，加州國府田農場（Koda Farms）生產的祖傳稻米，一直受到許多餐廳和家庭的青睞，但如今這個農場即將關閉。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，國府田敬三郎（Keisaburo Koda）於97年前在加州麥賽德縣（Merced County）成立了種植日本水稻的國府田農場，農場現在的經營者是其孫子國府田羅賓（Robin Koda）和國府田羅斯（Ross Koda）。由於加州農業成本不斷上漲，給這家小型企業帶來難以承受的壓力。

羅賓12日對紀事報說：「時候到了，多年來，我們面對的挑戰已經超出我們能應付的程度。」

國府田農場生產的稻米種類眾多，包括白米、糙米和用於製作年糕粉的甜糯米，並曾花了十年時間研發出現在廣人為知的新式日本祖傳品種「國寶米」（Kokuho Rose）。國寶米是20世紀60年代專門針對國府田農場的土壤和氣候培育出來的新稻米品種，至今仍廣受消費者喜愛。

國府田農場的稻米也獲得美國許多高級餐廳採用，是舊金山餐廳Rintaro和米其林星級餐廳Mister Jiu's主廚的首選米。Mister Jiu's的2021年食譜放上一張羅賓身在稻田中的照片，並向加州這種「香甜、芳香」的稻米及其傳承致敬。

羅賓和羅斯兩人現在都已60多歲，他們沒有讓子女繼承農場的計畫。羅賓說：「我絕對不會告訴我的孩子必須務農，因為這是一個無情、殘酷的職業。」

不過，由於其祖父敬三郎數十年前已獲得商標專利權，農場的產品會繼續存在。羅賓說，他們已經將其五個商標授權給宇洛縣（Yolo County）的穀物製造商Western Foods使用，Western Foods將根據許可協議訂定的嚴格品質標準，繼續生產稻米。羅賓說：「這是一個保持我們稻米完整性的難得機會，他們將繼續遵守我們的祖父當年立下的品質保證標準。」

敬三郎1908年從日本小川（Ogawa）移民到美國，在反亞裔情緒高漲、1913年加州通過「外僑土地法」（Alien Land Law）禁止中國、日本和其他亞裔移民擁有或租賃農業用地的背景下，敬三郎將目光投向加州南部地區，買下了麥賽德縣的農地，成立了農場。

在二次世界大戰期間，國府田一家被送往科羅拉多州的日裔集中營，被迫暫時將農場交給他人經營，直到他們1945年獲釋。

敬三郎開發了許多新稻米種植技術，包括用飛機播種，被稱為「加州稻米之王」。他已於1964年去世。

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