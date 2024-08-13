Costco新貨雞肉培根三明治 被嫌麵包太乾

對半切的Chicken & Bacon Sandwich。（Instagram的 whats_in_your_cart）

Costco 的餐飲區Food Court最近推出新餐點，以「Chicken & Bacon Sandwich」（雞肉培根三明治）更換原本的「Turkey Swiss Sandwich」（火雞起司三明治)，結果意外引發民怨，雖然內餡差不多，但新款的麵包太乾，有些人乾脆拿回家烤一烤再吃。

沙加緬度蜂報指出，Costco的Food Court往往是顧客除了購物之外的另一個重點，每當菜單更換時往往引發一番討論，但是這次的更換似乎引發更多負面評價。

Food Court的新菜單。（Instagram的 whats_in_your_cart）

Instagram帳號「What's In Your Cart」近日分享了一部開箱短片，介紹新的Chicken & Bacon Sandwich，從買進到切開完整呈現。影片中可見厚厚的雞胸肉、切達起司、一些生菜與培根肉醬，另外還有美乃滋、芥末醬，看起來料好實在，售價6.99元，920卡路里。

但引發爭論的卻不是內餡，因為吃起來跟原本的Turkey Swiss差不多，而是三明治麵包的極度乾硬，就算有培根肉醬、美乃滋充當「潤滑劑」也一樣。某個回文者甚至表示「跟沒烤過一樣」，他們（帶回家）隔天再烤一烤，「口感好很多」。

蜂報的建議是，下次再去Costco，可以自己試試新餐點，如果真的不行，至少還有1.50元的熱狗套餐，與1.99元一片的義式臘腸披薩。