周間上午 逛好市多最佳時機

不少人建議周間去好市多人比較少。（FOX電視台畫面）

FOX 11電視台報導，許多人喜愛逛好市多 （Costco ），然往往碰見停車場擁擠與大批人潮。Reddit r／Costco討論區不時有許多「何時去比較好」相關討論，許多人一致認為，避開周末，周間才是囤積烤雞、尿布、紙巾和洗衣精的好時機。

以下是好市多粉絲總結購物人潮較為稀少的時間：

關門前的周間：

許多人認為周間，特別是晚間6時30分後，是好市多人潮相對較少時，然有顧客指出，「關門前一小時去，通常意味著沒有烤雞了。」

另一位顧客稱「我在好市多工作，周日最忙碌，周五和周六並列第二。周四可能有點忙，但不算太糟糕，周一也是如此。周三是優惠券開始日，一開門可能就很忙。所以，周二晚間是我們這裡最不忙的時候。」

周間上午：

不少顧客認為周間上午，特別是周二和周三好市多人比較少。一位用戶表示「根據我在全國各地經驗，周二上午似乎是最佳選擇。」另一人建議「最好周間一開門就上門。」

但也有人指出「根據我的經驗，一周之內的中間時段，當店門一打開時，總是最繁忙的時候。」另一人補充「在我那裡的好市多，人最少的時間是上午10時至11時30分，最繁忙是下午4時至7時。」

周二或周三下午：

一位網友分享「我們近期在周二下午3時半左右去，有了很愉快的好市多體驗。」一名員工分享「周三下午是倉庫最悠閒的時刻，那時早上的貨備完，這是一周中最喜歡的一天。」

許多購物者稱，超級盃當天顯然是逛好市多的好時機。然這時候要去好市多，可能取決於居住地。一位人士指出「這只適合住在西岸者，東岸的好市多在比賽開始前就關門。」

不少人建議周間去好市多人比較少。（FOX電視台畫面）

不少人建議，民眾最好在好市多開門前十到15分鐘抵達，因很多時候店門已開，顧客也可搶占好車位。若仍不確定何時去，可上谷歌（Googld）搜尋鄰近商店，運用該搜尋引擎提供「最受歡迎時間工具」（Popular Times）圖表，顯示該店在一天中不同時間繁忙程度。