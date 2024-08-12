加州人移居猶他州 四成年入逾10萬

愈來愈多加州人搬到猶他州。圖為鹽湖城。（https://www.slc.gov/）。

Deseret News報導，加德納政策研究所（Kem C. Gardner Policy Institute）近期一份關於加州 人移居猶他州 （Utah）報告指出，移居至猶他州的加州人，多於移居加州的猶他州人。與從其他地方搬到猶他州的人相比，從加州搬到猶他州者，更可能有10萬元或以上的家庭年收入。

這項報告根據人口普查數據和美國社區調查（American Community Survey）資料分析而來。數據顯示，2022年有近2萬名加州人搬到猶他州，不到1萬5000人從猶他州搬到加州。

搬到猶他州的加州人，較可能住在鹽湖縣（Salt Lake County）或薩拉度加斯普林斯（Saratoga Springs）、佩森（Payson）和西南利海（Southwest Lehi）等城市，三分之一定居於猶他縣（Utah County）。

此外，這些人半數（25歲或以上）有學士學位或更高學歷。60%年齡在16歲或以上者有工作，36%不在勞動市場中，僅3%失業。從加州搬到猶他州者收入，相較比其他地方移居至猶他州者高，更可能購買住房。

報告指出，在搬到猶他州的第一年內，半數加州移民 有新住所，另一半租屋。此一模式與其他移民至猶他州的人不同，其他州移民僅三分之一在第一年擁有住所，三分之二租房。

家庭年收入方面，從加州搬到猶他州者，比其他州的移民更可能擁有以下年收入：5萬元和7萬5000元，10萬元與12萬4000元，15萬元與17萬4000元，17萬5000元和19萬9000元，以及超過20萬元。40%年收入為10萬元。