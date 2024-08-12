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子女逃學可罰家長 最高2000元、監禁一年

編譯廖宜怡／綜合報導
根據加州逃學法，學生無故曠課次數太多，家長可能被懲處。（取自Pexels）
根據加州逃學法，學生無故曠課次數太多，家長可能被懲處。（取自Pexels）

可能有許多民眾不知道加州有逃學法（truancy law），如果學生被認定逃學，在學區多次聯絡家長仍無法讓學生重返學校的情況下，學區有權將家長告上法院。

不過，EdSource指出，加州學區近年來似乎愈來愈少對逃學學生家長實施懲處。官員表示，由於時代已經改變，事實證明，現在懲處措施效果並不好，尤其是學生逃學的原因超出家長的控制範圍時。

儘管加州有家長因為子女經常曠課被捕，但不清楚有多少案件牽涉到刑事指控。根據加州法律，如果學生在學年中三次無故曠課、每次超過30分鐘的話，學區可以認定學生逃學，並將案件轉介給地方檢察官，家長可能因此被罰款，甚至求刑。

加州學生長期曠課的問題已升級成危機。數據顯示，加州長期曠課的學生比例從2018-2019學年度的12.1%，飆升至2021-2022學年度的30%，2022-2023學年度的比例略有下降，接近25%。

加州逃學法是副總統賀錦麗在舊金山擔任檢察官時，為減少高中輟學人數發起的措施，於2010年成為加州法律。這項法律對逃學學生家長採取嚴格的懲處，可處以最高2000元罰鍰，最高一年監禁，或二者兼施。2011年，橙縣首次引用這項法律逮捕了五名家長，引發了爭議。

教育工作者和研究人員強調，與學生家人進行有目標性的持續溝通，例如使用電話、電子郵件、簡訊、信件和面對面談話，是解決學生長期曠課的有效方法。以聖塔克拉拉縣為例，如果學生逃學，學區會進行家庭訪問。

如果上述溝通方式無效，那麼案件就會被轉介給聖塔克拉拉縣的「學生出勤審查委員會」（student attendance review board，簡稱SARB），家長必須簽署一份會讓子女上學的合約。萬一在採取了所有干預措施後，學生仍繼續曠課，SARB有權酌情將案件發送給地方檢察官辦公室，屆時家長就可能被起訴。

研究發現，非裔、原住民、西語裔、太平洋島民裔和低收入家庭學生較有無故曠課的傾向。

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