加州公投提案系列十之八／第34號提案 限制醫療團體非治療開銷

洛杉磯市遊民巷。（本報資料照片）

第34號提案將限制特定醫療團體由聯邦處方藥計畫所得資金的使用方式。這項提案是房地產業為了限制洛杉磯「AIDS照護協會」（AIDS Healthcare Foundation）的支出而提，協會曾經多次推動租金 管制方案，包括2024年的第33號提案。

34號提案的目標是？

提案適用的醫療機構為，任一10年期間花費超過1億元在治療病患以外的用途，且營運多戶住宅而發生超過500項衛生與安全嚴重缺失者。

符合條件的醫療團體，必須將聯邦處方藥計畫所得的資金，98%都用在直接醫治病人上。

34號提案另外允許，為Medi-Cal用藥價格，加州 政府將永遠可以代表全州議價。

支持者是誰？

「加州公寓協會」（California Apartment Association）是主要推動者，其與「AIDS照護協會」糾結多年，因為後者一直希望對租金調漲實施嚴格管制。

AIDS照護協會每年自旗下連鎖藥局、診所獲得20億元。介入房租管控已經引起批評，認為它已經偏離對HIV帶原或AIDS病患扶助的目標。

協會近幾年在租金管控議題上花費超過3億元，還購入洛縣出租公寓，包括遊民 巷內或周邊者，並強調這樣才能解決長年以來的遊民問題。

協會宣稱已使近千人離開街邊，住進遊民巷一帶的長期住房。但洛杉磯媒體曾經揭露，這些協會管理的建物，暖氣、水管、電梯、電力經常故障，還有害蟲肆虐等問題。

支持34號提案提案的還有「ALS Association」與「California Chronic Care Coalition」。

反對者呢？AIDS

照護協會，以及「Consumer Watchdog」與「National Organization for Women」。

提案目的？

「加州公寓協會」表示，提案過關能夠增加病患照護的經費，也能使加州政府獲得藥品議價權，將能為加州每年省下數十億元的開銷，並減少協會會員的稅負。

協會透過「Protect Patients Now committee」，鎖定AIDS協會與會長Michael Weinstein，指控兩者濫用公帑推動個人與政治目標。