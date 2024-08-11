紐森祭砍補助款 限期清遊民營地

紐森向全州地方政府發出最後通牒，要求立即清理遊民營地，否則明年可能失去州政府撥款。（abc7電視台）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）向全州地方政府發出最後通牒，要求立即清理遊民 營地，否則明年可能面臨失去州政府撥款的風險。當日，紐森還親自與加州交通廳（Caltrans）合作，開始清理洛杉磯地區的多處遊民營地。他在隨後的記者會上強調，希望看到地方政府在解決遊民問題上的具體行動，而非僅僅依賴報告或數據來衡量進展。這一舉措標誌著紐森加大對地方政府的施壓力度，推動他們加速處理遊民問題。

加州擁有全美約三分之一的遊民人口，成為紐森上任以來的重大挑戰之一。全州的高速公路、停車場和公園中遍布著數千個帳篷和臨時居所，成為亟須解決的社會問題。紐森指出，在他的領導下，加州已投入約240億元用於治理遊民，包括清理街道和提供住房服務。其中至少32億元撥給地方政府，用於建設庇護所、清理營地以及提供相關服務，州府計畫從明年1月開始重新調整資金分配。他強調，社會不能再忽視那些在街頭掙扎、受苦甚至死亡的遊民，並強調他的批評主要針對各縣政府。

這並非紐森首次威脅削減地方政府資金。2022年，由於遊民問題處理進展緩慢，他曾威脅扣留市縣的10億元撥款。上個月，紐森辦公室更收回了撥給聖地牙哥建設微型住宅的1000萬元，理由是該縣行動不夠迅速。

儘管舊金山市長在清理遊民營地的行動上非常積極，但包括洛杉磯市長凱貝斯（Karen Bass）和洛杉磯縣政委員在內的一些地方領導人，對州長的政策則表示保留，認為難以落實。代表加州58個縣的加州縣協會（California State Association of Counties）尚未對州長的最新聲明作出正式回應。但協會發言人也表示，各縣將繼續與州府合作，並理解州長解決遊民問題上的迫切性。