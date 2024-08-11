全美教育程度最高 加州二城上榜

加州聖荷西都會區和舊金山都會區在個人理財網站WalletHub的美國教育程度最高的城市和都會區排行榜中分列第二和第六。（美聯社）

個人理財網站WalletHub最近對美國教育程度最高的城市和都會區進行排名，加州 有兩個都會區躋身前十大。

WalletHub根據擁有學士和學士以上學位的成年人比例，以及公立學校和大學教育品質等標準，對美國前150大城市和都會區進行了比較和評分，滿分為100。

WalletHub財經作家麥肯（Adam McCann）在報告中說：「城市希望吸引受過高等教育的勞工前來推動當地經濟和提高稅收，教育程度較高的人薪資往往也較高，而人們收入愈高，政府的稅收也愈高。相對地，人們也希望生活在其教育能讓他們獲得豐厚回報的地方。」

WalletHub這項排名的評分標準包括：年滿25歲成年人擁有高中畢業證書的比例、年滿25歲成年人擁有學士學位的比例、年滿25歲成年人擁有碩士或專業學位的比例、公立學校系統教育品質、大學教育平均品質、美國排名前857所大學的人均就讀學生人數。

密西根州安娜堡（Ann Arbor）以總分93.7分在這項排名中奪冠，聖荷西 都會區（含聖荷西、桑尼維爾和聖塔克拉拉市）以82.12分居次，華盛頓特區都會區以81.88分排第三。加州另一個入選前十名的都會區是排名第六的舊金山 （含舊金山、屋崙和柏克萊），獲得的分數是80.76分。

WalletHub表示，在矽谷，超過54%的年滿25歲成年人擁有學士學位，超過26%的人擁有碩士或專業學位。在單項排名上，聖荷西的大學教育品質排名全國第一，人均暑期教育機會排名全國第四。

此外，加州的沙加緬度都會區（含沙加緬度、羅斯維爾和佛爾森）、聖塔羅莎都會區（含聖塔羅莎和拍達路瑪）和中部海岸的聖塔瑪麗亞都會區（含聖塔瑪麗亞和聖塔芭芭拉）則分別排名第49、52和64。