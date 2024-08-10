70歲才領社安退休金 每年可多領8%

足齡退休才能領到全額社會安全給付。（聯邦社會安全局）

社會安全金（Social Security）退休 給付，視出生年分有不同的退休期限，1960年後要67歲才能領到全額給付。但是延後到70歲才領，每年可以增加8%的給付額，意味著最終可以領到124%的月付金。

當然，如果經濟條件、健康情形不允許，62歲就可以開始領退休給付，但是月付額會少30%。以聯邦社會安全局（Social Security Administration）2022年12月的數據，67歲足齡退休每月可領1844元，62歲就只有領1275元，一來一往每年差了6828元。不確定可領多少，請上社安局的計算平台，「ssa.gov/OACT/quickcalc/」。

領取社安金的最佳年齡。（資料來源：社安局；製表：編輯部）

2024年來說，70歲才領的人每月最多可以拿到4873元，足齡退休最多3822元，一年差了1萬2600元。理財顧問「United Income」發現，只有4%的人可以到70歲才領，但他們之間的57%，之後會愈來愈有錢。

很多人可能忽略的是，其實請領之後是可以反悔的。如果財務狀況變好，12個月內都能撤銷申請，不過已領的金額要全數退還。但是撤銷之後，之後再請領時，月付額將以新的年齡計算，也一樣可以獲得70歲退休的加成。