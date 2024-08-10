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8月6日5.2級地震 今年全美第2大

編譯林思牧／綜合報導
貝克斯菲6日發生5.2級地震，震落一塊大石頭從山坡滾落到高速公路上，造成葡萄藤(Grapevine)部分路段關閉了三小時。（截自KTLA5）
貝克斯菲6日發生5.2級地震，震落一塊大石頭從山坡滾落到高速公路上，造成葡萄藤(Grapevine)部分路段關閉了三小時。（截自KTLA5）

今天的日曆已翻到8月，迄今加州發生的最大規模地震是在8月6日晚間。雖然科學在突飛猛進，地震的短期預測仍然不準，地震學家藉這次5.2級的地震，給民眾破解一些關於地震的迷思。

舊金山紀事報報導，6日的地震發生在貝克斯菲(Bakersfield)南邊，在5號高速公路與99號高速公路相接處附近。這個地震沒有造成傷亡，但加州公路巡警局CHP報告，在分隔中加州與南加州的「葡萄藤」(Grapevine)山區路段上，有一塊大石頭從山坡上滾落到高速公路上，以致那段高速公路關閉了三小時。

8月6日在貝克斯菲(Bakersfield)南邊發生的地震，是加州今年迄今規模最...
8月6日在貝克斯菲(Bakersfield)南邊發生的地震，是加州今年迄今規模最大的地震 。（美國地質調查所）

美國地質調查所(U.S. Geological Survey)指出，這是今年至此美國發生的第二大地震。最大的是8月1日發生在阿拉斯加州外海的5.6級地震。

這次發生在貝克斯菲南邊的地震，是今年至此唯一超過5級的地震。先前發生的九次大規模地震，有四個是至少4.5級。本年至今加州的十個最大地震，都在4.2級以上。十個最大地震中的四個，發生在南加州，灣區一個都沒有。

去年從1月到8月上旬，已發生兩個中大規模地震，在普魯瑪斯縣(Plumas County)的是5.5級，在漢寶德縣(Humboldt County)外海的是5.6級。這些都是很偏僻的地方，沒有對人民造成任何損失。

加州自有地震紀錄以來，最大的地震是1857年發生在提宏堡(Fort Tejon)的7.9級巨震，提宏堡跟6日晚間的震央非常接近，但在那個年代這裡是一片荒原。1906年的舊金山巨震是7.8級，因為是在人煙稠密之處，造成極慘重的死傷和財務損失，那是加州歷史上最大的天災之一。

過去的地震理論認為，小地震可以釋放出一些地層的壓力，當大地震發生時能量就不會那麼大。但根據柏克萊加大地震實驗室(UC Berkeley Seismology Lab)的新理論，要把一個6級地震的能量都釋放掉，需要32個5級地震，或者是1000個4級地震，所以幾個小地震能夠紓解的能量太少，無濟於減輕大地震。

另一個迷思是，科學家在預測地震方面有相當的進展。加州急難服務廳(California Office of Emergency Services)則指出，地震學家在監督斷層線(fault lines)和探查地震活動模式方面，確實有不少進展，但要預測何時何地發生多大的地震，那還差得很遠，所以關鍵是居民要隨時做好準備，讓自己和家人可以安然度過地震。

地震 阿拉斯加州 舊金山

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