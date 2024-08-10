《加州公投提案系列十之六》第32號提案：基本時薪18元

11月的公投將決定加州基本時薪漲不漲。（示意圖，Unsplash）

第32號提案詢問選民是否同意，加州 基本工資增加至每小時18美元。

目前的最低時薪為16元，並依通貨膨脹率調整。

提案將依公司員工數量決定何時加薪。25人以上的公司，2025年直接增加至時薪18美元；少於25人的明年先增加至17美元，2026年才加到18美元。

提案之前已經有過幾次的薪資調整。工會去年爭取到醫療人員時薪增至25美元，速食業員工的時薪20美元。西好萊塢市、柏克萊市與舊金山市的基本時薪已經高於18美元。

為何會有這項公投 ？

加州已經快十年沒調漲基本時薪了，前州長布朗（Jerry Brown）2016年簽署修正案，將基本時薪定在15美元，並依通膨率調漲。

雖然加州的基本時薪是全國最高的之一，也是聯邦基本時薪的兩倍，但許多勞工仍然負擔不起愈來愈高的生活費。現在的基本時薪換算成年薪約3萬3000美元，但聯邦統計顯示，加州的平均生活開銷每年要5萬3082美元。

誰將受惠？

推動公投的陣營初估，200萬加州人可以加薪。餐廳、雜貨店、零售店，部分學校雇員、幼兒保育員都將受惠。

正反方是誰？

提案發起人是Joe Sanberg，洛杉磯投資 人與對抗貧窮的倡議者。不過，這項提案並未獲得有力的勞團全面支持，「One Fair Wage」等反貧團體也要求撤案。

共和黨加州黨部與企業界公開反對，認為加薪不是州政府可以決定的，而且會為業者帶來不必要的負擔，導致公司倒閉。