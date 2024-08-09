加速定位撲救 多數野火以地標命名

公園山火已成為加州史上第五大野火。（KMAX）

CBS電視台報導，根據加州 消防廳（Cal Fire），截至8月1日，加州已有超過16起重大野火。這些大型野火，如「公園山火 」（Park Fire）、「尼克森野火」（Nixon Fire）等命名由來，大部分有著地緣因素，但並非全部。

以公園山火為例，這場火起緣於奇科（Chico）以東上彼德威爾公園（Upper Bidwell Park）的上公園路（Upper Park Road）附近。尼克森野火從阿瓜加（Aguanga）地區的理查尼克森大道（Richard Nexon Blvd.）開始蔓延。2018年在加州造成85人死亡的「坎普野火」（Camp Fire），則以消防員抵達火場的首條道路，坎普溪路（Camp Creek Road）命名。消防官員表示，這種簡單的命名約定是關鍵

誰決定野火名稱？

根據全國跨機構協調中心（National Interagency Coordination Center），大多數野火是由最先抵達現場的消防員，以附近地標或街道命名，簡化定位和加速對火勢的初步撲救。這種命名方式產生一些令人難忘的名字。如2014年貝律耶沙湖（Lake Berryessa）附近的巴茨野火（Butts Fire），以巴茨峽谷路（Butts Canyon Road）命名，該野火造成兩人死亡。

有時幾場野火會被歸類為綜合（complex）火災。2024年在杜拉瑞縣（Tulare County）焚燒的「SQF雷電綜合山火」（SQF Lightning Complex Fire），由三個較小的山火組成：波雷爾火災（Borel）、鱒魚火災（Trout）和長火災（Long）。這些火災通常由雷電引發，擴及多處。

加州歷史上紀錄最大的野火也是由雷電引發，即2020年的「8月綜合大火」（August Complex Fire），這場野火燒毀格倫（Glenn）、雷克（Lake）、蒙多西諾（Mendocino）、德哈瑪（Tehama）、三一（Trinity）和沙斯達（Shasta）等縣部分地區，共燒毀103萬2648畝地。近期發生的公園山火，已成加州第五大野火。

野火命名從何時開始？