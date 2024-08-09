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加州公投提案系列十之五／第6號提案：結束強制監獄勞動

編譯組／綜合報導
第6號提案要求加州選民修訂州憲法，禁止非自願勞役，從而結束州立監獄的強制勞動。(取自America Matters臉書)
第6號提案要求加州選民修訂州憲法，禁止非自願勞役，從而結束州立監獄的強制勞動。(取自America Matters臉書)

第6號提案要求加州選民修訂州憲法，禁止非自願勞役，從而結束州立監獄的強制勞動。

這項措施將會做什麼？

第6號提案將結束州立監獄囚犯的強制工作要求，改為讓被監禁者自願參加工作。它還將保護囚犯免於因為拒絕工作分配而受到懲罰。

誰是支持者？

第6號提案由加州立法者提出，並由兩黨投票支持。這項措施是非裔議會連線（Legislative Black Caucus）的優先法案。其他支持者包括許多倡導刑事司法制度改革的自由派團體。

誰是反對者？

沒有官方反對者。

一些共和黨議員擔心，加州懲教廳（Department of Corrections and Rehabilitation）將不得不支付囚犯最低工資，這將使州政府每年花費超過10億美元。第6號提案並未規定工資，且一項相關的新法律明確表示，州政府不會被要求支付囚犯最低工資，監獄工資由矯正廳廳長設定。

為什麼會出現在選票上？

加州憲法與美國憲法第13修正案相似，允許以犯罪懲罰的形式實行非自願勞役。愈來愈多的州已通過類似的倡議，從其州憲法中刪除非自願勞役做為犯罪懲罰的條款。這些州包括佛蒙特州、俄勒岡州、田納西州、阿拉巴馬州、內布拉斯加州、猶他州和科羅拉多州。

刑事司法改革倡導者多年前就開始推動修改憲法中的語言，稱其允許加州矯正與康復廳要求有勞動能力的囚犯，以每小時僅35美分的工資工作。

首次將此一條款從州憲法中刪除的努力在2022年陷入停滯，因為立法者擔心這將花費數十億美元。在這一努力被放棄後，立法黑人議會主席、加州眾議員威爾遜（Lori D. Wilson）去年再次提出這項措施，並且列為推進非裔美國人後裔賠償的14項法案之一。

這項措施將通過實施自願工作計畫，使監獄工作成為可選擇的。

內布拉斯加州 監獄 非裔

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