再度擠下喜瑞都惠提尼高中 河濱STEM Academy獲加州最佳高中

2024年加州最佳高中前15名。

8月開始又是新的學年，家裡孩子正要上高中的不免擔心，到底要就讀的高中好不好？「美國新聞與世界報導」（US News & World Report）的最新報告，對2萬5000所高中做評比，加州 最好的高中是河濱市的Riverside STEM Academy，同時也在全美排名第十。灣區多所學校列加州最佳前15。

Riverside STEM Academy獲選的原因除了，98%的學生參加了「Advanced Placement」，在加州高中測驗中，數學表現良好者占96%，閱讀能力更達100%，科學為 97% 。Advanced Placement一般稱為「AP Program」，學生在高中就能先修習大學課程並獲得學分。

華人觀念上「好區」的多所高中未擠入前15名，例如聖瑪利諾高中、亞凱迪亞 高中、鑽石吧 高中和派洛斯福德高中等。

U.S. News & World Report與非營利研究機構RTI International合作，對2萬5000間所高中做評比，1萬7660間為公立高中。公立、特許與磁校（magnet school）的得分來自「大學準備度」（college readiness）、「大學課程廣度」（college curriculum breadth）、各州評鑑熟悉度（state assessment proficiency）、各州評鑑表現（state assessment performance）、弱勢學生表現（underserved student performance），與畢業率。