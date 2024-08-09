查普曼大學攜手NASA 高空氣球技術助野火監測與管理

查普曼大學科學家參與NASA`資助的高空氣球偵測火災計畫。（查普曼大學提供）

南加州 橙縣查普曼大學(Chapman University)科學家近來參與NASA 資助的一項研究項目：利用高空氣球 監測野火。華裔環境工程師汪康熙博士表示，該辦法可行且有效；在平流層的高空氣球技術具有飛行高度高，成本低，準備周期短，易於靈活實施部署等其它飛行器不具備的特點。

據查普曼大學資訊，在過去10年中，野火已從季節性威脅轉變為全年災害，遍及全美各地，導致災民流離失所和死亡，同時污染空氣，破壞多年才能恢復的野生動物棲息地。加州近年各種規模野火頻發，2020年是有記錄以來最大的野火季，超過400萬畝土地被燒毀。氣候變遷引起高溫和乾旱，為火災蔓延創造理想條件，這些致命火災未來可能成為生活常態。

查普曼大學環境科學與政策副教授費舍爾（Joshua Fisher）致力於尋找預測野火的方法，以便消防員及時滅火，防止災難性大火。費舍爾在施密特科學與技術學院（Schmid College of Science and Technology）任教，是新的三年計畫項目的共同研究員，該計畫旨在使用裝有傳感器的平流層氣球來追蹤野火，由平流層和遙感公司Urban Sky牽頭。

這項尖端計畫最近獲得NASA科學任務理事會的260萬元資助，用於FireSense熱感應器技術的應用，以支持預測和管理野火的新創方法。該技術是NASA先前授予丹佛的Urban Sky公司，一個小型企業創新研究獎項的擴展，用於開發氣球的熱感應器。

在Urban Sky計畫中，研究團隊將使用配備傳感器的快速部署、可導航的平流層氣球，這些傳感器可以測量並幾乎實時地將熱點數據發送給地面的消防員。費舍爾的角色是將氣球收集的數據解釋為對消防員有用的信息。

費舍爾說，「我非常興奮，因為這些氣球提供了一個其它現有技術無法提供的非常獨特的視角。」這些氣球在野火監測方面相比衛星、無人機和飛機具有幾個關鍵優勢：成本低廉，可以部署在偏遠地區，並能快速向缺乏通信和連接地區的消防員提供數據。這些優勢可以幫助消防人員擴展監測能力，在野火蔓延之前及時防範。

這些氣球被設想為可以在活躍的火災上空或高風險環境中徘徊數周的「警戒哨兵」，以捕捉新發火災跡象。氣球配備的傳感器可以每分鐘約3000畝的速度捕捉高解析度圖像。收集的信息可以通過通信中繼器和發射器發送給消防指揮中心。