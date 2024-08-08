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200萬加州人無銀行戶 成經濟弱勢

編譯組／綜合報導
加州有200萬人沒有銀行帳戶，主要原因是銀行收取的費用名目又多又貴，使他們感到沮喪及厭倦。(取自Pexels)
加州有200萬人沒有銀行帳戶，主要原因是銀行收取的費用名目又多又貴，使他們感到沮喪及厭倦。(取自Pexels)

對許多人來說，在銀行開帳戶、領薪水、存錢或支付信用卡，是生活中理所當然的事。實況卻是，約有200萬加州民眾沒有銀行帳戶（unbanked），並約有550萬人的銀行服務不足（underbanked），合計將近五分之一的加州家庭未獲得適當的金融服務，對個人及加州經濟都不是件好事。

Calmatters報導，沒有銀行帳戶的原因很多，有些是個人因素，例如沒有最低開戶資金、沒有住址及適當身分證明等；但更多的原因，是源自於銀行收取的費用名目又多又貴，令許多加州人對銀行感到沮喪和厭倦。

加州人報告無銀行帳戶的主因，是他們沒有足夠的錢來滿足銀行的最低帳戶餘額要求，一旦支票帳戶餘額不足，銀行會收取每月10美元的服務費或每次透支交易費用25至35美元。

對於銀行服務不足的民眾，代表家庭中有人有銀行帳戶，但他們仍然被迫使用這些高昂的金融服務，例如匯票、支票兌現、匯款或發薪日貸款。像支票兌現費用，通常視支票金額而定，兌現100美元的支票可能需要支付1至10美元，兌現500美元的支票可能需要支付高達50美元。匯票費用，則是每次60美分到4美元不等，且每張匯票的最高金額為500至1000美元。

也有人避免使用銀行的原因，是保護隱私或不信任銀行，一些老年人對線上的金融服務技術感到困難；逃離家庭暴力的人則依賴現金確保安全，因為電子支付容易被追蹤。這些家庭中的大多數是低收入家庭，61%的家庭年收入低於3萬美元。

這些銀行服務不足者經常是社會中的經濟弱勢族群，面對日趨無現金化的社會，更讓他們不得不使用更昂貴的方法取用他們的錢，例如不得不使用支票兌現服務，這會抽取收入的一部分；使用現金，也讓儲蓄變得極為困難。由於缺乏可行的方式來追蹤和儲蓄資金，許多加州人無法改善他們的經濟狀況，並依賴現金和像CashApp這樣的在線支付服務來進行消費。

非裔、拉丁裔和低收入人群最有可能是無銀行帳戶或銀行服務不足的人，這種狀況也會削弱經濟流動性。其他人群，例如老年人、非公民和無家可歸者，也因缺乏銀行服務而受到嚴重影響。

對於這些人來說，現金仍然是王道。問題在於許多企業已不再使用現金，有些企業更完全無現金化。這使得已被銀行系統排除在外的人，進一步被經濟排除在外。一些城市，包括舊金山，已設法解決：禁止零售業完全無現金化，因為這樣會使太多人無法參與經濟活動。洛杉磯市議會也通過類似禁令，但因官員仍在敲定細節而尚未生效。

但保持現金流通只是權宜之計，讓人們擁有銀行帳戶則困難得多。州立法者也開始通過一個名為CalAccount的政府銀行計畫來解決這個問題。這個計畫會否通過尚未可知．即使成為法律，最快的實施時間也要到2026年1月。

依據初步擬議，CalAccount是一個公共、州運營的銀行系統，將為居民提供免手續費、無罰金、無成本且由聯邦保險保障的借記帳戶。然而，沒有這些費用，銀行加入CalAccount的動力不大，因為這對它們來說可能不會有利可圖。因此，CalAccountcount最大的挑戰：是否有足夠的銀行和居民願意參與？

加州有近五分之一的家庭沒有銀行帳戶或銀行服務不足，生活上非常依賴現金。(取自Pe...
加州有近五分之一的家庭沒有銀行帳戶或銀行服務不足，生活上非常依賴現金。(取自Pexels)
加州有近五分之一的家庭沒有銀行帳戶或銀行服務不足，使立法者提出CalAccoun...
加州有近五分之一的家庭沒有銀行帳戶或銀行服務不足，使立法者提出CalAccount的構想。(截自CalAccount官網)

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