加州公投提案系列十之四／第5號提案 讓地方債易通過

第5號提案使可負擔住房、交通、公園和其他基礎設施的地方債券更容易通過。(取自Pexels)

第5號提案使可負擔房、交通、公園和其他基礎設施的地方債券 更容易通過。

這項措施將會做什麼？

目前，大多數地方債券提案需要獲得三分之二的選民投票 支持才能通過。如果選民通過第5號提案，這一門檻將降低至55%，適用的債券項目包括：低收入住房、道路和交通擴展、公園、野火韌性和其他公共基礎設施。

現行准許地方債券發行的超級多數要求，可追溯到1978年通過的第13號提案所引入的一系列加州 憲法稅收限制。 由於之前的一項投票措施，地方學校建設債券的批准門檻已經降低到55%。

如果第5號提案通過，將影響涵蓋範圍的所有未來地方債券活動，包括同時在11月投票中的項目。

最值得注意的是，灣區官員正在要求選民在11月批准一項200億美元的債券，以資助該地區的各種可負擔房計畫，這是加州歷史上最大的住房債券。第5號提案的通過，將意味著灣區的這項措施，只需55%的選民支持即可通過，而不是三分之二。

誰是支持者？

第5號提案的支持者包括勞工、可負擔房和地方政府利益相關者等。主要支持者是代表消防員和建築工人的勞工團體。這些組織認為，選民應該更容易批准政府為所需住房和其他公共項目提供資金。

誰是反對者？

反對者包括一系列商業和納稅人團體，包括霍華德·賈維斯納稅人協會 （Howard Jarvis Taxpayers Assn）。他們認為，第5號提案將削弱納稅人對政府支出的保護，並導致更高的稅收。

為什麼會出現在選票上？

加州立法者自行將第5號提案列入選票。最初計畫的第5號提案版本內容更廣泛。但在6月下旬，立法者修改該措施，取消一項將特定用途的地方稅增加門檻從三分之二降低至55%的條款。立法者擔心選民是否會支持這一改變，因此將第5號提案縮減為目前的內容。