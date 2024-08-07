2024米其林指南 加州7家餐廳新上榜

最新米其林指南5日公布，加州米其林星級餐廳數量有下降趨勢。（電視新聞截圖）

「米其林2024加州 指南」（Michelin 2024 California Guide）5日晚上在半月灣（Half Moon Bay）麗池卡登飯店揭曉，新入榜的餐廳有七家，但總數似乎有下降的趨勢。

彭博社報導，加州今年獲得米其林肯定的星級餐廳共有85家，2023年為87家，2022年為89家。獲得最高榮譽三星的餐廳仍維持六家不變，他們是北加州舊金山 的Atelier Crenn、Benu、Quince，納巴縣揚特維爾（Yountville）的法國洗衣店（The French Laundry）、海茲堡（Healdsburg）的SingleThread Farms，以及南加州聖地牙哥的Addison。

今年二星榜單共有13家餐廳，新增了三家，他們是舊金山的斯堪地那維亞料理Sons & Daughters、卡梅爾（Carmel）酒單上有4500種酒的Aubergine，以及洛杉磯 重新開業的Vespertine。Sons & Daughters和Aubergine去年被評為一星，Vespertine則是新入榜。Vespertine的一項特色是顧客在用餐過程中會不斷變換樓層。此外，Vespertine還獲得米其林授予「綠星」，以表彰他們的環保意識。

對Vespertine主廚康恩（Jordan Kahn）來說，5日晚上是一個榮耀的夜晚，因為他的另一家餐廳Meteora也獲得一星榮譽。

富比世雜誌（Forbes）指出今年米其林指南的一些變化。在洛杉磯，原本為二星的Sushi Ginza Onodera和n/naka今年降為一星，Q Sushi和最近關閉的Maude都失去了星星；在舊金山，Gary Danko在成為米其林星級餐廳17年後首度落榜，灣區海茲堡的Barndiva、紅木城的Sushi Shin、聖馬刁的Sushi Yoshizumi也都被除名。

「米其林北美指南」（Michelin Guide North America）首席評鑑員說：「對餐廳而言，保持一致的品質非常重要。如果一家餐廳的烹飪標準不再與聲譽維持一致，可能會影響他們來年是否能繼續留在榜上的可能性。」他還補充，降級的決定都是在多次光臨一家餐廳後才會做出。

彭博社指出，受到科技界大裁員導致加州出現超過270億元預算赤字的影響，加州一些餐廳因為財務問題，不得不關閉或轉型。