傳州長紐森 研議適度降電費

加州電費不斷增加。圖為租屋者、老年人、可負擔房倡議者，抗議反對加州公用事業委員會批准，向電力供應商獲得電力的住宅消費者每月收取24元固定費用。（沙加緬度蜂報影片截圖）

沙加緬度蜂報報導，加州 議會正熱議一些尚未公布的計畫，包括旨在加速可再生能源發展，使電費更加實惠。消息人士透露，加州州長紐森 （Gavin Newsom）正促進一項立法提案，適度降低電費，特別是短期內。

他的提案與正在與州立法者商議的一項單獨立法方案相輔相成，該法旨在簡化清潔能源計畫開發。它被暱稱「加州製造」（California Made），與總統拜登的主要氣候法案「通膨削減法」（the Inflation Reduction Act）相契合。總而言之，這項提案標誌著加州替實現清潔能源目標所做的新努力。

目前加州仍有40%電力來自石化燃料，與2022年設定，到2035年達到90%可再生能源目標相去甚遠。消息人士稱，為實現節省電費，提案包括終止CalSHAPE計畫（替學校冷暖空調系統升級提供資金），削減公用事業在野火防範方面成本，降低電網基礎設施投資 價格等。

消息人士透露，紐森的可負擔電費計畫，希望在實施第一年，創造約10億元短期節省，儘管對普通居民電費具體影響可能較為有限。根據加州公用事業委員會（State Public Utilities Commission），住宅電費過去十年內漲幅高達110%，過去三年中，太平洋瓦電（PG&E）、南加州愛迪生（SCE）和聖地牙哥瓦電（San Diego Gas & Electric）電費已上漲20%至50%。

升級電網基礎設備，是長期能源成本上升的關鍵。消息人士稱，紐森的提案希望通過證券化降低成本，這是一種允許公用事業公司獲得低成本債務的過程，而非使用昂貴的股東投資得到資金。州長辦公室發言人斯塔克（Alex Stack）對這些提案不予置評。

史丹福大學（Stanford Uviv.）氣候與能源政策計畫主任瓦拉（Michael Wara）說，該提案對短期能源成本節省是有限的，但在沒有「太多盈餘」的系統中，是可實現的目標。

由加州參議會臨時議長麥奎爾（Mike McGuire）主導的一系列立法草案，將削減環境許可要求，幫助更快建造太陽能、離岸風電、電池儲存和其他清潔能源計畫。消息人士稱，為簡化許可和審批過程，這些提案將包括稅收抵免，設立一個「一站式」加速環境許可辦公室，替指定計畫編製一份環境影響報告。

麥奎爾說，這些草案旨在提高電網可靠性，同時滿足愈來愈多家庭採用電動車等電器而不斷增長的需求。其有四項目標：幫助實現氣候目標、替加州提供足夠的能源以滿足不斷增長的需求、創造就業機會，促進清潔能源經濟等。