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副州長康伊蓮 挺賀錦麗廣告宣傳自己

編譯林思牧／綜合報導
加州副州長康伊蓮，為賀錦麗打廣告。(ca.gov)
加州副州長康伊蓮，為賀錦麗打廣告。(ca.gov)

很多加州居民不知道現任副州長是誰。但最近的一個跟總統大選相關的電視廣告，似乎是這位副州長的有心之作。康伊蓮(Eleni Kounalakis)將在2026年角逐州長寶座。她痛批共和黨副總統候選人范斯(JD Vance)的電視廣告，不但提高了自己的知名度，如果賀錦麗(Kamala Harris)當選總統，康伊蓮2026年必有總統的力挺。

舊金山紀事報報導，2026年的州長選舉，已有許多人宣布角逐。現任州長紐森受任期限制的規定，不能再參選。康伊蓮運用她的政治行動委員會(PAC)「加州人挺選擇權」(Californians for Choice)製作了這段廣告，痛批范斯支持全國禁止墮胎(nationwide abortion ban)，敦促選民把票投給賀錦麗以及民主黨的候選人。

該PAC的政治顧問貝爾川(David Beltran)指出，這個廣告只會在加州的MSNBC和YouTube頻道上播放，廣告費用在50萬元到100萬元之間。通常民主黨總統候選人不會把經費用在加州，畢竟民主黨一定會勝出。所以康伊蓮的第一個目的是為提升自己的聲望，後年競選州長時選民會知道她是誰。第二是如果賀錦麗當選為總統，會在她2026年競選時給她很多助力。

廣告中有一段范斯在2022年接受採訪時的影音，表示他希望墮胎在全美國都被禁止。貝爾川指出，這段廣告也是在敦促選民當義工。康伊蓮在廣告中說：「此時此刻我們必須為賀錦麗和所有加州民主黨候選人出力，因為全美國的婦女都要靠我們替她們的權利而奮鬥。」

廣告中並沒有直接提到「當義工」，但邀請觀眾到該PAC的網站上去閱覽。那上面有一份表格，居民可以填寫電郵地址，登記成為義工。康伊蓮與賀錦麗早就是政治盟友，2020年康伊蓮大力向拜登推薦，選賀錦麗作為副總統候選人。

康伊蓮的PAC主要的捐款是來自Graton Rancheria這個加州印第安原住民部落，他們捐了400萬元支持康伊蓮。

加州 賀錦麗 民主黨

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