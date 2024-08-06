智能車專家賈旭東：州府規畫太多但執行力差

北嶺州大工程與電腦科學學院副院長、智慧交通專家賈旭東教授。（受訪者提供）

加州 作為美國科技和環保先驅，正積極推動發展電動車 並強力建設電動車充電基礎設施，但在進程中面臨諸多問題。北嶺加州州立大學（CSUN）華裔智慧交通專家賈旭東（Xudong Jia）指出，主要問題是政府規畫太多，但實施力度不夠，在電動車充電設施建設上面臨諸多挑戰。

賈旭東是CSUN工程與電腦科學學院副院長、教授，長期從事智慧交通研究。他表示，聯邦政府多年前就制定了電動車充電設施在全美範圍的發展戰略，主要分三個層級布局。即各地主要交通道路，也是各州規畫的新能源走廊地帶，在高速公路主要出入口兩邊設立充電設施。比如南加州15號、10號、60號公路等。還有位於休息區的主要匝道路口。第二層級是主要公共場所，如大型社區服務中心。第三層級是居民區設立充電樁。充電樁的充電速度也有不同標準，比如滿充、快充以及超快充電等。各州情況不同，加州處於領先地位。還有一些充電樁是私人公司建設，如特斯拉 公司建的充電樁。

據加州能源委員會（CEC）統計，截至2023年末，加州的電動車數量超過80萬輛，占全美電動車總量的約四成。估計至2030年底，加州充電樁的總數需要增加到100萬個。因此，未來七年，加州平均每年須設立12萬個新充電樁，而且到2035年加州要擁有210萬個充電樁的目標。對於州府在這方面的計畫，賈旭東指出，落實到實際操作上，政府是規畫太多，但實施力度遠遠不夠。

賈旭東認為，從全美來看，各地政府對購買電動車有激勵計畫，但缺乏建設充電樁的更有效激勵政策。不少駕駛電動車遠途旅行的居民，很擔心在附近找不到充電樁，無法及時快速補充電能。所以如果有相應激勵機制，就會鼓勵各個單位、個人參與對充電樁的快速發展。當然各州有不同情況，比如德州電動車數量就不多，主要是為保護傳統產業考量。如果加州要大力發展電動車，就有必要出台更多相關激勵政策，加快充電樁建設。

他指出，加州設定了在2035年全面進入百分百電動車時代。但現在加州大規模的充電設施都建在人口較密集社區，而比較富裕的社區建設充電樁數量要大大多於弱勢社區。但未來的主流趨勢就是電動車數量愈來愈多，當特斯拉公司將電動車專利公開後，更會出現大量生產新能源車的局面，改變了市場方向。如何在弱勢社區規畫增加更多充電樁以及如何布局也是亟待解決問題。

賈旭東進一步說，電動車車主現在多選擇晚上充電，因而用電高峰期由白天時間段轉移。本來加州部分社區的電力分配就不平均不完善，現在增加充電樁，就會更加導致電力輸送分配不足，社區變電站就需要更新或加強。這是一個系統性的問題和挑戰。現在積極推動儲備設備，可以將太陽能發電多餘部分儲存起來，能夠穩定提供電動車充電樁使用。

雖然加州在推動電動車發展和充電樁建設方面有了顯著成績，但還需要加強對充電基礎設施方面的投入，特別是在偏遠和弱勢地區，確保這些地區也能享受到電動車帶來的便利和環保效益。同時要進一步推動技術創新，提升消費者使用充電樁體驗，還要提升電網承載能力，推動充電標準統一，確保不同品牌電動車和充電樁之間的操作一致性，提高充電便利。政府強化政策支持，如提供補貼和稅收優惠，吸引更多企業和個人參與充電樁建設。