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第47號提案生效後 4次以上累犯再犯率增12個百分點

編譯胡立宗／綜合報導
不少人士支持2024年的第36號提案，因為2014年的47號提案輕放竊盜犯，導致打砸搶事件頻傳。（LAPD）
不少人士支持2024年的第36號提案，因為2014年的47號提案輕放竊盜犯，導致打砸搶事件頻傳。（LAPD）

加州審計署（California State Auditor）最新報告指出，2014年公投通過第47號提案後，竊盜定罪率增加，特別是四次以上的累犯。正值兩方為了2024年11月的第36號公投提案大作文章時，這份由獨立機關提出的報告，可能成為修改第47號提案的一大助力。

第47號提案將部分非暴力重罪調降為輕罪，第36號提案則要求將已經兩度竊盜定罪者，第三次犯行不論金額多寡，都能求處重罪。支持36號提案者為保守派人士與部分縣市長，反對的則包括州長紐森在內。

審計署以河濱縣與聖伯納汀諾縣的三個執法部門作為樣本，並檢視兩組具統計效力的樣本母體，這些個人都因為47號提案而在2011年與2016年獲得罪刑調整。 報案件數、警察回應時間與逮捕人數都列入考量。

報告發現，47號提案生效後，州立與縣立監獄的人數都減少，整體的再犯率也降低，但是在四度以上遭到定罪者間，再犯率卻增加12個百分點。尤其是竊盜的再犯增加14個百分點。

報告的建議是，應該對四次以上的再犯者加重刑責。反對47號提案的共和黨籍眾議員Josh Hoover則在X上貼文補刀，強調報告只是指出大家早已熟知的事實，即累犯更容易再犯，議會必須加重累犯的罪責，只有支持36號提案才能催生實質改變。

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