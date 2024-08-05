加州公投2號提案 百億助學校修繕與升級

２號提案有助提升學校的措施。（圖片取自pixabay）

【前言】加州今年11月將交付10項提案(proposition)給選民做決定。這些提案涵蓋治安、醫療健保、租金管制和稅收。今年一直到最後一刻的變化比往年多，有五項提案因為支持者與議會達成協議被撤回，一項遭到加州最高法院推翻，州長紐森也取消了一項加重處罰犯罪的提案。不過，州議會另外增加了兩項公債提案，一項關於氣候變 遷，一項用於學校建設。本報即日起依提案編號順序，介紹州務卿辦公室已確認的各項提案包括緣由、正反意見、支持或反對團體等訊息供讀者和選民參考。

２號提案是一項教育公債措施，允許州政府借貸100億元以資助全加州數千所公立小學、中學、高中和社區大學進行修繕與升級。前次於2016年通過的學校債券 資金早已花費殆盡，而州政府的學校修繕基金預計在明年1月前耗盡。

２號提案有何作用？

２號提案將提供85億元用於翻新與新建TK-12學校的設施，其中10%的資金會用於小型學區 ，而社區大學資金為15億元。為獲得債券資金，學區必須自行籌集地方債券，並向州設施計劃(State Facilities Program)申請資金配對，翻新項目的配對最高可達65%，新建項目的配對最高可達55%－較之前的債券多5%。具體配對金額是根據複雜的公式進行計算，旨在為無法籌集大額當地資金的低富裕學區和有高比例弱勢學生的學區提供更高的配對金額；無法籌集超過1500萬元的學區可獲得高達100%的配對金。

為取代最近遭削減的55萬元早期教育設施補助金預算，學區也可申請補充資金以建設或翻新過渡幼稚園設施。

誰是支持者？

本項教育公債提案得到了包括洛杉磯聯合學區(Los Angeles Unified)在內的數十個學區的支持，以及加州學校行政人員協會(the Assn. of California School Administrators)、加州學校董事會協會(the California School Boards Assn.)、建築協會以及爭取足夠校舍聯盟(Coalition for Adequate School Housing)的支持。

支持者表示，對於改善許多加州學校的破舊狀況，這筆資金至關重要，且改變後的配對計算公式將使資金分配更加公平。各學區已開始在選票上加入地方債券，以期待獲得資金。

誰是反對者？

反對該提案的包括一些較不富裕學區，和認為該提案未深入解決有利於富裕學區的公平性的倡導團體。

加州大學 柏克萊分校城市與學校中心的最新報告發現，由於公債資金配對，是基於地方能自行籌集的資金數額，故相較於最不富裕社區學區的學生，最富裕社區學區的每位學生多獲得4000到5000元的資金用於設施現代化。

公共利益律師事務所－公共倡導者(Public Advocates)曾提出一個不同的浮動比例，該比例將使低富裕學區獲得95%的州配對資金，地方貢獻只需5%，而最富裕學區則僅能獲得5%的州配對資金，且地方貢獻需達95%。

為何有２號提案

越來越多的研究表明良好的環境條件－包含乾淨的空氣、充足的光線與安全的建築設施－能改善學生的學業；然而，加州公共政策研究所的一份報告指出，全州有38%的學生就讀於不符合最低設施標準的學校。

在缺乏專用於學校設施資金來源的情況下，加州仰賴從州或地方債券籌集資金。自1998年以來，經選民投票通過的提案已籌得430億元的債券，並用於學校維修、現代化和新建，但自2016年以來，由於沒有新的州債券融資，所需的維修資金已耗盡，故亟需透過本項提案以注入新的資金。