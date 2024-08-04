南加大專校友會 歡慶父親節

紀欽耀為方孝偉、潘意玲夫婦頒發首次設立的模範家庭獎，表彰其家庭在社區中樹立的良好榜樣。（記者張庭瑜/攝影）

南加州 中國大專院校聯合校友會（JCUAA）於3日在洛僑中心舉行第三屆父親節慶祝活動，活動現場氣氛熱烈，吸引了逾百人參與。這次慶祝活動不僅表揚了13位傑出父親，還首次頒發了模範家庭獎，同時安排了豐富多彩的文藝表演，充分展現了華人 社區對父親角色的重視與尊敬。

影音：記者張庭瑜

校友會會長吳典龍致辭肯定父親們的辛勤付出，並鼓勵更多優秀父親在明年勇於接受提名，為社區樹立榜樣。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀特別為最年長者黃冠英頒發紅包，敬老尊賢。國會議員趙美心（Judy Chu）亦到場祝賀，特別表揚獲獎父親們對社區的貢獻。

本次活動共頒發了13個「好爸爸、好公公、好岳父」大獎，獲獎者為：黃冠英、廖恆俊、謝英志、羅再陵、John Brown（柏強文）、侯桂平、李金生、莫華鋒、劉國賜、戴守靈、張開任和蘇俊成。此外，方孝偉、潘意玲家庭因其子女的優秀表現，榮獲首次設立的模範家庭獎。