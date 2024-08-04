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加州油價連三月下降 每加侖跌近0.8元

編譯廖宜怡／綜合報導
數據顯示，加州油價過去三個月來明顯下降。（電視新聞截圖）
數據顯示，加州油價過去三個月來明顯下降。（電視新聞截圖）

加州能源委員會（California Energy Commission）表示，加州汽油價格儘管目前仍是全國最高，但過去三個月來不斷下滑，平均每加侖下跌超過0.78元。

根據美國汽車協會（American Automobile Association，簡稱AAA）公布的數據，加州2日平均每加侖普通汽油油價為4.64元，4月時為5.42元，而全國2日平均每加侖油價為3.48元。

AAA發言人崔納（John Treanor）表示，國慶日出遊人數創新高可能是油價下降的原因之一，之前國殤日出遊人數也達到近20年來最高紀錄。他說：「這是一個非常繁忙的夏季。」

聖荷西信使報（Mercury News）表示，油價下降的另一個原因是石油工業的煉油、銷售、行銷成本和利潤下降。數據顯示，4月時，每加侖油價的石油業者成本為1.66元，截至7月中旬，這一成本降到1.04元。

儘管AAA另一名發言人葛羅斯（Andrew Gross）表示，部分地區油價下降是因為原油價格下跌的緣故，但加州能源官員認為，州長紐森（Gavin Newsom）去年簽署的「加州油價哄抬與透明度法」（California Gas Price Gouging and Transparency Law），是加州高油價獲得緩解的一個主要原因。

能源官員表示，在新數據和透明度工具的幫助下，這項法律讓他們對石油市場的供應、需求和價格趨勢有了更進一步的了解。

不過，石油業者堅決反對這項法律，並公開反對加州對石油公司進行懲處和限制。

代表加州主要煉油廠和石油公司的西部州石油協會（Western States Petroleum Association）發言人史拉格（Kevin Slagle）說：「加州能源委員會從我們的行業收集到的資訊反映出一個事實，即油價是由供需這類市場力量推動的。」

信使報指出，「加州油價哄抬與透明度法」是在加州油價於2022年創下史上最高紀錄後幾個月開始實施的，當時平均每加侖普通汽油油價高達6.5元，蒙多西諾縣（Mendocino County）一個加油站的每加侖油價更是高達10元。

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