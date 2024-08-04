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加州速食委員會開議 勞資有話說

編譯胡立宗／綜合報導
加州速食委員會近日首度開議，勞資雙方各提意見，加薪提案暫時沒有答案。（麥當勞官網）
加州速食委員會近日首度開議，勞資雙方各提意見，加薪提案暫時沒有答案。（麥當勞官網）

加州通過調漲速食業員工時薪20元的同時，也要求成立「速食委員會」（Fast Food Council）。委員會近日首度開議，勞資雙方各提意見，勞方要求2025年元旦起，時薪再增至20.70元，並要求改善工作環境；資方則是大喊吃不消，一名店東說他已經自掏腰包彌補虧損了，但不知道還能撐多久。委員會下次開會訂在9月，加薪提案暫時沒有答案。

服務業雇員國際工會（SEIU）下的「加州速食業員工工會」（California Fast Food Workers Union）當天要求2025年再度加薪，以趕上生活費的增加。委員會其他成員還包括政府與業者的代表，討論包括薪資在內的速食業工作規範。

勞方要求更穩定的排班制度，追討雇主沒發的薪資，並調查業內普遍的惡行，包括苛扣薪資、騷擾、歧視與不安全的工作環境。與會的勞工、屋崙Wendy's雇員Romualda Alcazar Cruz說，現在終於可以不必擔心三餐與租金了。

不過，多數速食店都調漲價格，Arby加盟店東告訴委員會，他被迫調漲售價，還得自掏腰包才能平衡開支，「不知道還能支撐多久」。另外，減少員工上班時間也是因應時薪調漲常見的作法。加州餐廳協會（California Restaurant Association）執行長Jot Condie說，業界同時面臨租金調漲與成本增加的壓力，加上工資漲了25%，店東除了漲價、裁員或減少營業時間外，沒有其他選擇。

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