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網路壓力大 Z世代被迫完美

編譯胡立宗／綜合報導
UCLA報告指出，來自網路的壓力使Z世代必須更完美。圖為示意圖。（報系資料照片）
UCLA報告指出，來自網路的壓力使Z世代必須更完美。圖為示意圖。（報系資料照片）

國會正在試圖立法保護青少年的網路安全與隱私，但洛杉磯加大醫學院（David Geffen School of Medicine）的最新研究卻發現，1997年至2012年出生的Z世代，三分之一因為網路壓力而被逼著要更完美。

年長者都體會過同儕壓力，但Z世代的比較對象更廣，網紅的一句話，或是回應者的批評，都會使他們心理壓力更大，網路霸凌更可能導致青少年尋短。

調查訪談了10歲至18歲的1600人，發現女生來自網路的壓力比男生高了14個百分點，13歲至18歲的青少年比孩童的壓力更大。醫學院助教授Jena Lee指出，孩童只關心玩、發現、培養能力，但到了青春期重點就轉向自我認同與社會定位，網路評論對他們的影響更大。

值此之時，青少年的網路安全業終於引起國會的關注，在1998年之後再度展開網安立法。參議院日前以91票對3票通過「兒童網路安全法案」（Kids Online Safety Act），要求科技業者更負責地因應兒童的安全網路環境，清除有害內容與防堵它們接觸兒童。不過，眾議院尚無共識，而支持參院法案者除了希望絕對多數通過的草案能給眾院更多壓力，還希望引起對此議題的更多關注。

起草人民主黨籍參議員布魯曼索（Richard Blumenthal）、共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn）先前就很關心TikTok相關議題，這次的立法雖然一度陷入停滯，但最後還是贏得多數支持，同意網路平台從設計開始就應該以安全為重點，並讓小孩與家長能夠掌控自己的網路生活。

ABC指出，參院的草案等與給科技巨頭一個警訊，「我們不在相信你們為我們做的決定」。未來如果能趕在2025年1月休會前通過眾院審查，社交平台業者就必須主動減少孩童受到傷害的風險，不論是網路霸凌或是線下暴力。該案並限制業者蒐集17歲以下用戶的個人資訊，並能主動刪除相關紀錄。

不過，業界的反應仍然混亂，雖然Microsoft、X與Snap表示支持，但代表X與Snap的NetChoice卻與Google、TikTok、Meta一起反對。NetChoice的副總Carl Szabo表示，草案有違憲之虞，也沒有就網路安全、網路監管給出答案。

眾院 參院 參議員

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