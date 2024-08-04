學貸貸款人過世 聯邦放款免代償

聯邦學貸會隨著貸款人過世而消滅，但民間學貸就不一定了。（路透）

聯邦教育部的最新統計顯示，2024年第二季，62歲以上還有學貸 未還清的仍有280萬人，比起2017年的170萬人更多。不只這些長者，更年輕的人也可能意外死亡，貸款 人死亡後遺族是否還要代償，那就要看放款方是誰了。

CNBC指出，如果是聯邦學貸，那麼債務會跟著貸款人一起消滅，不過遺族千萬記得要提供死亡證明，才能解除學貸。如果不確定放款的來源，可以上「Studentaid.gov」查詢。

聯邦家長貸款（Parent PLUS）在父母過世後也會消滅，擔保人（co-signer）不必代償。解除債務不需要繳稅，因此死者名下的財產可以不必用於抵債。

但是民間學貸就有點複雜了。學貸顧問Mark Kantrowitz指出，部分放款者願意取消貸款，因為他們不希望引來負面批評。就算合約沒有自動消滅條款，遺族也可以爭取調解（compassionate review），特別是身有疾病或收入難以負荷時，

但是不少業者不願解除貸款，甚至會追著遺族跑，這時除了會扣押貸款人的財產，連擔保人或家屬的財產都可能不保，這時只能看所在的州有沒有立法保障了。緬因州 因為類似追討行為，因此2019年實施「學貸權益法」（Student Loan Bill of Rights），免除遺族的償還責任。

為了避免債留家人，借款人不分年紀，最好都先準備好款項，以免家人背上剩餘債務。特別是目前的學貸沒有免除條款時，應該考慮轉貸到有免除條款的放款者。非營利的「The Institute of Student Loan Advisors」會長Betsy Mayotte說，她們碰到很多案例，失去家人還要被追債。