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一分鐘看加州／銘言「Eureka」源自古希臘文

編譯胡立宗／綜合報導
加州州徽與銘言。（California Capitol Museum）
加州州徽與銘言。（California Capitol Museum）

很多人不知道7月30日是什麼紀念日，說穿了其實是國會通過決議，確定「In God We Trust」這句美國國家銘言(national motto)的日子。2024年是立法完成的第68年，但是「In God We Trust」的源頭更早，始於1864年。

當時的總統艾森豪簽署國會無異議通過的決議，將「In God We Trust」（我們信仰上帝）升格為國家銘言，到了1957年10月這句銘言才出現在紙鈔上。先前非正式的銘言「E pluribus unum」（合眾為一）仍然保留在硬幣上。

美國內戰期間，賓州牧師M. R. Watkinson在1861年向當時的財政部長Salmon P. Chase建議，應該在硬幣上肯定神的庇佑，不過原本建議的「God, Our Trust」被財長改成了「In God We Trust」，且直到1864年才出現在兩分硬幣上。

美國各州有各州的銘言，有不少州即選擇「In God We Trust」，加州的銘言則為「Eureka」。

加州1849年制定州憲時，代表們同意新設計的州徽，並在上面加註「Eureka」（發現了）。Eureka源自古希臘文，據稱是阿基米德在泡澡時突然領會浮力原理時喊出的話，因為州徽左下角有個金礦礦工，「Eureka」代表加州不斷發現的豐富資源。時至今日，加州有17個地方以Eureka為名。

加州 財政部 賓州

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