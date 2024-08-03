全美最佳退休州 加州排倒數第4

根據金融諮詢網站Bankrate的分析，加州是美國最不適合退休的五個州之一。（取自pexels）

舊金山紀事報報導，根據金融諮詢網站Bankrate的分析，加州是美國最不適合退休 的五個州之一。

該分析根據五個方面對各州進行了排名：可負擔性（affordability）、總體福利（overall well-being）、醫療保健的成本和質量（the cost and quality of health care）、天氣和犯罪率。可負擔性在各州排名中所占比重最高，為 40%，犯罪率評比占比最小，為5%。

根據這一方法，加州在50個州中排名第47位，主要是其高昂的生活成本。根據Bankrate的數據，該州在可負擔性排名中名列第50位，也就是全美最後一名。這項排名考慮了多個數據點，包括生活成本、州和地方銷售稅、房產稅及房主保險的平均成本。

在天氣方面，加州排名第12位，占總分的10%。為Bankrate撰寫報告的蓋利（Alex Gailey）說，一般來說，溫暖州得分更高，因為退休人員更喜歡溫暖的天氣，例如亞利桑納州在天氣方面排名第一。蓋利還在天氣排名中考慮了自然災害發生的頻率，但是像佛州、德州和路易斯安那州等颶風多發州，仍在天氣類別排在十佳之列，高於加州。

在Bankrate的綜合排名中，低於加州的是48名的華盛頓州、49名的紐約州和50名的阿拉斯加州 。根據分析，最適合退休的州是德拉瓦州，其次是西維吉尼亞州 、喬治亞州、南卡羅來納州和密蘇里州。

蓋利在報告中寫道：「雖然德拉瓦州的生活成本較高，但考慮其他可負擔性指標，例如房產稅、州和地方銷售稅合計及房主保險方面，都取得了很好的成績。」

不過，報告也承認，當人們選擇在那裡退休時還要考慮很多因素，包括個人財務狀況和社區意識，這些都是數據無法反映的。報告說：「就像買房子或結婚一樣，退休是人生中的一個重要里程碑。選擇在那裡度過自己的黃金歲月是這個里程碑的關鍵部分，這既是一個財務選擇，也是一個非常個人化的決定。」