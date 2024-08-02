紐森撥款9400萬 推動補充住房

州長紐森宣布，將撥款近9400萬美元，用於15縣的補充開發項目，將可建造1661個新住房。(取自加州住房及社區發展局官網)

州長紐森 7月31日宣布，將撥款近9400萬美元，以支持全州的「補充住房」（infill housing）項目，促進市區內現有設施的住房開發，解決加州 日益嚴重的住房短缺問題。這筆資金將用於15縣的補充開發項目，共將建造1661個新住房。

紐森同時簽署了一項行政命令，簡化住房開發的流程，以加速將未開發和未充分利用的用地和建築轉變為住房。

這兩大措施是紐森政府致力於解決加州住房危機的最新努力，目標是提供更多的可負擔房，同時提升社區的生活品質。紐森強調，補充住房和簡化開發流程將是未來幾年州府工作的重點，確保所有加州人都能擁有安全、可負擔的住房。

自上任以來，紐森已在可負擔房建設上投資 400億美元，更訂下2023年至2030年的八年建設250萬新住房的宏大目標。紐森還支持在住房和社區發展局(HCD)設立住房問責單位，以確保縣市履行其法定責任。

紐森說：「全州城市中的空地和空置建築可以轉變為急需的住房；加州人實在不能再忽視這些機會。」因此，州府為加州社區提供數千萬美元，用於在這些物業上建造這些新住房。紐森已指示各機構全力以赴，要削減不必要的繁文縟節和成本，為加州人建造新的可負擔房。

新命令涉及多個州府機構，包括州長土地利用和氣候創新辦公室、住房和社區發展局（HCD）、州交通機構（CalSTA）和空氣資源委員會（CARB）等，共同努力解決補充住房開發的關鍵障礙，具體措施包括：

─更新州建築標準規範和許可流程，降低成本並增加靈活性，以加速住房審批和開發。

─通過開發機制，為地方政府和開發商提供包括州和聯邦基礎設施資金在內的一系列額外資源，為建設補充住房創造更多資源。

─發布資源和指引，包括通過現有的Site Check網站，幫助開發商和其他利益相關者，識別將空置地塊轉變為住房的機會。

─創建工具，評估城市核心和交通中心的環境效益，並對準全州的住房和氣候目標。

紐森指出，加州已通過州的補充基礎設施補助計畫，向25個項目撥款9400萬美元，將在15個縣支持建設1661個新住房。這些授與的補助金，將支持人口少於25萬人的縣內資本改進項目，包括布特縣（Butte）、柯魯薩縣（Colusa）、德諾特縣（Del Norte）、艾爾度拉多（El Dorado）、漢堡德（Humboldt）、國王縣（Kings）、帝王縣（Imperial）、瑪德拉縣（Madera）、聖比尼度縣（San Benito）、沙斯達縣（Shasta、沙特縣（Sutter）、特哈瑪縣（Tehama）、杜倫姆縣（Tuolumne）、宇洛縣（Yolo）和宇巴縣（Yuba）等。