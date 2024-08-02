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北加美髮業 漲價但不收小費成風潮

編譯林思牧／綜合報導
美髮師馬夏賽克(Emma Maciaszek)在Indtagram上展示她的藝術傑作 (poppysalonsf帳戶)
美髮師馬夏賽克(Emma Maciaszek)在Indtagram上展示她的藝術傑作 (poppysalonsf帳戶)

加州的美髮界近幾年在收費方式上出現革命性變化，有些髮廊明白規定不接受小費。這種作風受到許多顧客歡迎，1990年代中期以後出生的Z世代尤其喜歡。由於業者覺得身分因此提升，愈來愈多美髮師加入這個行列。

舊金山標準報報導，24歲的馬夏賽克(Emma Maciaszek)今年2月在舊金山的內列治文區(Inner Richmond)開設罌粟髮廊(Poppy Salon)，這是她第一次當業主，除了一般的美髮工作，她最專長的是髮色服務(color services)。她隨即在IG上發布：從6月1日起，所有的服務都改成按時收費，而且不接受小費。

業界專家指出，小費是有些工作的重要收入來源，餐廳服務員和美髮師是其中的兩個例子，美髮師的收入有15-25%是小費。但小費是顧客自願給的，因此不是固定的收入，這就讓服務者的收入變得不穩定。不久前有些餐廳改成提高價格、不收小費的變相做法，但顧客並不接受，餐廳的生意變差，那個風潮還沒興起就無疾而終。

但美髮業的性質不同，就像按摩業一樣，按服務時間收費是合理的。另外，一項民調指出66%的顧客不喜歡給小費的制度，30%的顧客認為小費制度已失控。馬夏賽克現在改為每小時收顧客165元，這是她八年工作經驗中得到的數字：過去給頭髮挑染(hair highlights)收費285元，加上20%的小費，總共是342元。

如今給顧客收兩小時的費用，不收小費，總共是330元，所以顧客並沒有多付，而且雙方在美髮過程中都心情愉快，顧客不用擔心最後該付多少小費，美髮師不用擔心顧客給的小費不夠。

顧客進門後先得到免費諮詢，然後美髮師依照顧客所需給出時間估計，價格由此得出。如果需要的時間超過預估一些，美髮師多半不加收費用。馬夏賽克指出，以前收顧客小費的時候，在顧客面前似乎矮了一截，現在她覺得很有自尊，覺得自己是個藝術家而不是服務員。

有些大方的顧客還是會偷偷的塞現金到美髮師的口袋裡，但美髮師一定把錢交還顧客，除了謝謝她們的好意之外，並邀請顧客在網路給一個好評代替小費，雙方皆大歡喜。

舊金山 加州 民調

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