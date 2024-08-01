巴奧羽賽美華裔戰中台 惜落敗

2024巴黎奧運羽球男子混雙項目，美國選手邱愷翔和蓋珍妮（白衣，背面）對戰中國選手黃東萍和馮彥哲（紅衣）。（視頻截圖）

巴黎奧運 賽羽球 分組賽30日告一段落，來自加州的華裔 選手組成美國混雙和男雙搭檔，先後遭遇來自中國和台灣的選手，他們不畏強手，頑強拚搏，打出水平，精彩對局博得觀眾熱烈掌聲，但因實力差距落敗，未能實現小組出線的目標，壯志未酬。

羽球選手親友林淑梅提供

由邱愷翔（Vinson Chiu）／Joshua Yuan組合的男雙， 7月30日在小組賽D組對戰號稱「黃金男雙」的台灣選手李洋和王齊麟。這對選手被台灣球迷稱為「麟洋配」，在男雙分組賽中已連贏兩場，氣勢正盛。首局球路與速度上發揮得宜，21比12就收下首局。次局則是打得刁鑽，美國華裔組合回擊不利，台灣選手又以21比13拿下第二局。至此，「麟洋配」直落二戰「邱袁配」，分組排名第一，晉級8強。

此前在27日舉行的羽球混雙小組賽中，由邱愷翔／蓋珍妮（Jennie Gai）搭檔的美國組合，遭遇中國選手黃東萍和馮彥哲。而黃東萍是上屆奧運會混雙金牌得主，比賽開局後，中國選手快速進入狀態，開局打出了一波7比3，馮彥哲後場跳殺得分比分9比4。但是隨後，美國選手急起直追，蓋珍妮殺球得分，當比分打到11比6時，中方技術叫停，續賽後，此後，馮彥哲殺球得分，蓋珍妮反手挑後場出界，隨後接球下網連丟兩分，最後，中國選手以21比11拿下第1局。

第二局雙方同樣是快速進入狀態，開場比分打成1比1，雙方隨後陷入拉鋸，比分交替上升。邱愷翔後場跳殺對角，將比分追到了5比6。隨後，中國選手又將比分拉到了9比6。隨後美國選手加強了扣殺，連續得分將分差追到10比10。但是，中國選手再次穩住局面，連續反擊得分將比分拉到18比13，最終是以21比14拿下第二局。