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北極探險路 加拿大黃刀鎮寫甸尼族、採金熱歷史

記者啟鉻／洛杉磯報導
黃刀鎮冬季景觀。（受訪人提供）
黃刀鎮冬季景觀。（受訪人提供）

加拿大黃刀鎮（Yellowknife）位於加拿大西北廣闊原野北邊一條古河道上，這裡世世代代居住著土著甸尼族人。如今，靠近河口仍居住的土著部落，當地人稱黃刀甸尼人，成為探險家們去北極的必經之路。

早在18世紀，當地土著的一支梅蒂斯人（Metis）和英國探險家們，包括赫恩（Samuel Hearne）、庞德（Peter Pond）和麥肯齊（Alexander Mackenzie）依靠甸尼族人做嚮導，才熟悉了這條北極探險線路。

黃刀甸尼族有兩個社區，N'Dilo和Dettah，彼此很近繁衍生息。歐洲殖民者希望借助此處陸地向北極探險。1819年，英國海軍軍官富蘭克林（John Franklin）依靠黃刀河甸尼土著酋長阿卡提霍（Akatiho）協助，開始了一次通往北極的探險之旅，但最終卻失敗了。

數十年後，約在1890年代，黃刀地區發現了金礦，吸引了眾多冒險家。隨著1930年代北方航空業的擴張，這裡爆發了金礦熱。最初是在黃刀河床上發現了零散金子。接著，在今天黃刀市區對面Burwash發現了金礦。最終在城市以南發現了一個重要礦體就是如今的Con Mine。1938年鑄造了首塊金磚，同年這個布滿帳篷的地方開始建立了市府。該市的名字來自探險家赫恩對當地甸尼族人的暱稱「Yellowknife」，因為總是看見土著人攜帶銅刀（copper knives）。

1946年，新的黃金熱使城鎮擴張，此時著名的大黃刀礦（Giant Yellowknife Mine）開業。到了1953年，城鎮已經從黃刀灣向上發展到山岡，出現了一些街道和房屋，城鎮也有了一位市長。因為硬岩金礦在地下伸展，黃刀居民信誓旦旦地宣稱是「黃金鋪就了街道」。1967年，黃刀被命名為西北地區首府，聯邦派來了大批政府人員，並於1970年正式命名為城市。

黃金採礦一直是黃刀鎮經濟的基礎，也是60多年來的就業來源，直到21世紀初，金礦陸續關閉，多年來金礦生產了1200萬盎司黃金。但黃刀鎮的繁榮發展會一直繼續下去。1990年代，在距離城市東北300公里未開發地區發現了鑽石，最終開採了四個鑽石礦。黃金和其他礦物的潛力為黃刀地區的持續繁榮帶來了希望。事實上，人們至今在城市周圍仍會找到黃金。

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