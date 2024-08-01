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加國黃刀鎮看極光 旅遊新選擇

記者啟鉻／洛杉磯報導
極光現身。（受訪人提供）
極光現身。（受訪人提供）

如果想去欣賞北極光之美，華人一般多考慮傳統觀光地點，比如北歐挪威、芬蘭、冰島及瑞典，也有人喜好到美國阿拉斯加。不過，近年來，一些華人旅行愛好者將觀看北極光地點選在加拿大的黃刀鎮（Yellowknife）。美國國家航空航天局（NASA)將黃刀鎮評為全球最適合觀測極光的地方。南加居民劉女士與家人於今年2月初趕往黃刀鎮看極光，四天三夜行程，最後一天才目睹大規模極光爆發，感到極度震撼，成為一生中最激動的經歷。

加拿大西北地區首府黃刀鎮，城區位於北緯62度，距北極圈僅有400公里。NASA將黃刀鎮列為最佳欣賞極光地方。每年觀看極光最佳季節在8月到次年4月間。這段時期若選擇冬季去黃刀鎮，當地夜晚漫長且天氣寒冷、光汙染少，使得觀賞極光更加清晰和壯觀。

劉女士於2月初訂好了一個三天兩夜赴黃刀鎮觀看極光的行程。她與家人從洛杉磯機場出發，經過兩次轉機在1日夜晚10時許到了黃刀鎮機場。她說轉機方式每個人可以比正常直飛節省機票錢至少800元。當地的氣溫在零下攝氏40度左右，下飛機時就感到寒氣逼人。於是趕緊將帶來的防寒衣褲換上，但還是感到有些冷。隨後來自不同地區的遊客們先由旅行團接機，趕往觀看極光營地。劉女士表示，當晚天空佈滿陰雲，即使出現極光也看不到，大家在營地裡烤火、聊天，喝熱飲吃零食，當時屋內等待看極光的足有30多名遊客，除了來自美國、加拿大，還有很多來自中國和日本、韓國。

劉女士說，她與來自中國一家三人聊天時，聽說是兩位家長為了滿足女兒看極光願望，特地參加旅行團趕來看極光。可是一家人到達後，卻接連三天趕上要下雪的天氣。劉女士認為，在黃刀鎮看極光，事先最好研究一下天氣情況避免撲空。所以看極光要靠運氣，即使天氣好時，若極光沒有大面積爆發，也不是很壯觀，經常令人掃興。

劉女士說，中間有導遊帶領去「追光」，由於雪太厚，車子打滑無法前行，遊客不得不下來幫助推車。聽導遊說，當地政府為了避免汙染，禁止車輛安裝防滑鏈。劉女士與家人是臨離開前最後一天晚上才看到了極其壯麗的極光。她形容當極光出現時，她整個人都定在那裡，因為那極光場景真是太令人震撼了，五顏六色如綢緞，形成巨大彩色光幕，互相交融碰撞，真的無法形容。任何文字描述極光都顯得很蒼白。

在黃刀鎮除了看極光，實際上還有好玩好看的。劉女士表示，她是在冬季去的，看到的是大地上厚厚白雪以及Great Slave湖結成厚厚冰層景觀，玩狗拉雪橇、雪地摩托。也可以選擇８月或９月去黃刀鎮看極光，那時可以吃到從湖里新捕撈的魚，坐上遊艇或者划船。這裡有一家網紅打卡餐廳Bullock's Bistro，很多遊客必到之地。市中心也有幾家亞洲美食餐廳，比如中餐、越南粉等。如果喜歡當地特產、紀念品或手工藝品，可到隨處可見的手工藝品商店，以及當地市場。劉女士提醒，到黃刀鎮一定要去參觀當地歷史博物館，那裡不僅可以看到當地文化發展，還有在當地發現地球上至今最古老的一塊石頭，經專家測定足有40億年。

劉女士也表示，到黃刀鎮或其它地方看極光一定要有充分準備，尤其是冬季，備有適合極地氣候的保暖衣物，帶上專業攝影設備記錄極光美景。若是旅遊旺季，提前預訂住宿和極光觀賞活動。

黃刀鎮冬季景觀。（受訪人提供）
黃刀鎮冬季景觀。（受訪人提供）
黃刀鎮國際機場。（受訪人提供）
黃刀鎮國際機場。（受訪人提供）
網紅打卡傳統炸魚店。（受訪人提供）
網紅打卡傳統炸魚店。（受訪人提供）
當地歷史博物館。（受訪人提供）
當地歷史博物館。（受訪人提供）
冬季氣溫極低，熱水灑向空中的樣子。（受訪人提供）
冬季氣溫極低，熱水灑向空中的樣子。（受訪人提供）

加拿大 華人 NASA

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