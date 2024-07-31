加州汽車竊案最多 當心這些車型最易遭殃

加州是美國2023年發生汽車竊盜案最多的州，其中被盜最多的是現代Elantra。（現代汽車）

近期發布的一份調查報告顯示，加州 是美國2023年發生汽車竊盜案最多的州，其中韓系車被盜最多，前三位車型分別是現代Elantra、現代Sonata、起亞Optima。為防止車輛被盜，車主可以參考美國汽車協會給出的諸多建議。

近年汽車竊盜案件呈現上升趨勢。美國保險 犯罪局（National Insurance Crime Bureau）調查報告顯示，全國被盜的機動車數量從2022年的100萬8756輛，增加到2023年的102萬729輛。報告指出，加州是全美國發生汽車竊盜案最多的州，在去年共有20萬8668起案件。其中，被盜最多的十大車型依次是：現代Elantra、現代Sonata、起亞Optima、雪佛蘭Silverado 1500、起亞Soul、本田 Accord、本田Civic、起亞Forte、福特F150系列皮卡、起亞Sportage。

其中，本田Accord在東部的康乃狄克州、麻薩諸塞州、新澤西州、紐約州和羅德島州是最常被盜的車型。

美國汽車協會（AAA）高級發言人Mark Schieldrop表示，每年因汽車竊盜造成的損失超過80億元，夏季尤其多發。他強調，車主可以通過保持警覺並採取預防措施，降低車輛被盜風險。美國汽車協會還提供以下建議，以防止車輛被盜：

1. 停車時關閉窗戶並鎖好車門，不在車輛旁邊時應隨身攜帶車鑰匙；

2. 將車停在光線充足且有監控攝像頭的地方；

3. 將所有貴重物品從車內移走，若需留在車內，應放在不顯眼的位置。車內物品竊盜是導致許多砸車案件發生的原因；

4. 考慮使用追蹤裝置來尋找被盜車輛。數據顯示，三分之一的車輛可以在被盜當天被找回。一旦車輛丟失，應立即向警方和保險公司報案；

5. 將車鑰匙放在遠離停車地點的地方，以防信號攻擊。考慮將鑰匙放在金屬容器內，以屏蔽信號，防止技術熟練的小偷透過遠程攔截和加強信號來打開附近停放的車輛；

6. 定期更新車輛軟件，並與經銷商聯繫，確保所有符合條件的安全召回和保養均已完成；

7. 不要在無人看管的情況下讓車輛運行，即使車輛已鎖定。