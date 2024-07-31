「公園山火」加州史上第5大 嫌犯不准交保

「公園山火」面積已擴大到將近40萬畝，晉升為加州歷史上第五大野火，而且是縱火引起的野火中最大的。（美聯社）

在布特縣(Butte County)開始的「公園山火」面積已擴大到將近40萬畝，晉升為加州 歷史上第五大野火，而且是縱火 引起的野火中最大的。縱火嫌犯29日(周一)下午過堂時，地檢長敘述案發的前後，法官不准許嫌犯交保。

舊金山紀事報報導，到30日中午前後，失火面積已達38萬3619畝，跨越到特哈瑪縣（Tehama County），已有190多個建築物被燒毀，其中有幾十個是住宅，有數千位居民被強制疏散。

42歲嫌犯史陶特二世(Ronnie Stout II)涉嫌在24日縱火，導致這場災難。7月份北加州出現極熱的天氣，在火場西北邊20多哩的瑞定(Redding)創下歷史高溫119度。

史陶特二世是溪口(Chico)市民。29日地檢長藍姆西(Mike Ramsey)向法官陳述調查報告的內容。24日下午史陶特二世從酒吧出來時已喝得大醉。目擊者指出他坐進他母親的2007年份豐田 Toyota Yaris小車，很魯莽的以30-50哩時速在碎石子路上行駛。

接著車子開上路墩，輪子部分懸空失去摩擦力，幾位在附近的人聽到引擎大聲作響。嫌犯企圖大踩油門讓車子脫困，引擎因而越來越熱，引燃了車底的草，然後車子也起火。目擊者事後向警方的調查人員指出，嫌犯把著火的車推下60呎深的山谷，然後徒步逃離現場，那是下午3時左右。

嫌犯自己則表示，他沒把車子推下山谷，只是因為害怕而逃跑。史陶特二世沒有錢雇請律師，法官安排公共辯護律師戴蒙(Nicole Diamond)替他出庭辯護。

接下來幾天的天氣，對消防員不利。31日氣溫又會升到90多度，相對溼度會很低。周五的煙塵會特別大，周六有發生雷雨的可能。

加州史上規模最大的兩宗野火是August and SCU complexes綜合野火，由閃電引發。第二大的Dixie Fire是輸電線肇禍。第三大的Mendocino Complex綜合野火是人為因素引起。加州歷史上最大的九宗野火，全部都是在過去十年之內發生。