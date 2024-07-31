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山火緊急狀態下 加州檢長警告哄抬物價非法

編譯陳盈霖／綜合報導
山火肆虐，加州部分地區宣布進入緊急狀態。州法保護居住在宣布緊急狀態地區居民，免受物價哄抬影響。（加州防火廳）
山火肆虐，加州部分地區宣布進入緊急狀態。州法保護居住在宣布緊急狀態地區居民，免受物價哄抬影響。（加州防火廳）

沙漠太陽報報導，山火季節，加州部分地區宣布進入緊急狀態。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）本月27日發布消費者警告，指出「緊急狀態期間哄抬物價是非法的。」

加州州長紐森（Gavin Newsom）稍早因「黃金複合山火」（Gold Complex Fire）和公園火災（Park Fire），將北加州普盧莫斯縣（Plumas County）、巴特（Butte）和特哈瑪縣（Tehama）宣布進入緊急狀態。邦塔在新聞稿中表示，企業商家和房東不能非法提高必需品、酒店、出租套房等價格。「我敦促加州人力所能及伸出援手，發現物價遭哄抬時舉報。」

什麼是哄抬物價？

根據總檢察長辦公室，當緊急情況或災難期間，基本消費品和服務價格「大幅上揚」就會發生哄抬物價。新聞稿指出，此規定有一例外情況，是若企業商家勞力、商品或材料上漲時。在加州，此保護措施「通常適用於宣布緊急狀態後30天」。

物價是昂貴還是哄抬？

根據加州法律，禁止在宣布緊急狀態後，將消費品和服務價格提高超過10%。若某種商品或服務在宣布緊急狀態後才提供，則賣方不得收取超過該商品或服務成本的50%價格。根據加州檢察長辦公室，所有賣家都需遵守此規定，包括製造商、批發商、分銷商或零售商。民眾可上州長網站gov.ca.gov或州長緊急服務辦公室網站查詢居住地是否進入緊急狀態。

哪些商品和服務受到加州反哄抬物價法規保護？

住宿方面，包括永久或臨時出租房、酒店、汽車旅館和移動房屋。食品和飲料，包括動物食品和飲料等。緊急用品方面，如水、手電筒、電池、尿布、盥洗用品。醫療用品如處方藥和非處方藥、繃帶、紗布等。根據新聞稿，該法也適用於汽油銷售、建築材料、維修或重建服務、貨運、倉儲等相關行業。

發現自己是物價哄抬受害者，可上oag.ca.gov/report向當地政府或總檢察長舉報。違反法規者可能會受刑事起訴，面臨一年監禁或最高1萬元罰款。違規者還可能面臨每次違規最高2500元甚至更高的民事懲罰。

加州 緊急狀態 山火

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