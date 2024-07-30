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加州年輕人 掀父母同住趨勢

編譯廖宜怡／綜合報導
受經濟因素影響，加州目前約有四分之一24至35歲年輕人與父母同住，60年前僅5%。（取自Pexels）
受經濟因素影響，加州目前約有四分之一24至35歲年輕人與父母同住，60年前僅5%。（取自Pexels）

隨著住房愈來愈難以負擔，加州與父母同住的成年年輕人比起數十年前明顯增加許多，這一趨勢在美國其他地區也變得普遍。

美國人口普查數據顯示，加州目前有約四分之一24歲到35歲的年輕人與父母同住，但在1960年，這個比例只有5%。1980年之後，加州與父母同住的年輕人人數開始迅速增加。到了2000年，這一比例已經超越全美平均。到了2020年，加州年輕人與父母同住的比例比全美其他地區高出了40%。

Apartment List資深住房經濟學家薩維亞提（Chris Salviati）最近發表了一份有關這個話題的分析報告。他表示，年輕人與父母同住的趨勢發生變化，主要是出於經濟問題。

薩維亞提解釋，由於戰後大量興建住房，年輕人有能力搬離父母家到到郊區居住。但隨著20世紀末期和21世紀初期住房成本開始上漲，年輕人搬出父母家的時間開始變晚，尤其是千禧世代和Z世代。而加州因為房價上漲速度比美國其他地區都快，與父母同住的年輕人便急速增加。

根據Apartment List提供的人口普查數據，1960年與父母同住的年輕人中，約60%的人有能力負擔中位數租金（支付的租金不超過其收入的30%），但到了2022年，這一比例大跌剩18%。

Apartment List的分析指出，與受過大學教育的同齡人相比，沒有受過大學教育的年輕人與父母同住的可能性更高，但兩個群體與父母同住的情況都已變得愈來愈普遍。此外，因為高等教育成本不斷上漲，導致許多學生延後了搬離父母家的時間。

比較特別的是，加州灣區的住房成本雖然很高，但與加州整體相比，當地年輕人與父母同住的可能性卻較小。數據顯示，舊金山都會區2022年約有18%的年輕人與父母同住，接近全美平均。

薩維亞提認為，這可能是因為灣區科技界高薪通常足以讓年輕人獨立生活，而且許多科技工作者是來自外地，不可能與父母同住。不過，有分析指出，像庫比蒂諾（Cupertino）這類富裕郊區城市，年輕人與父母同住的比例反而較高。

薩維亞提表示，年輕人與父母同住的情況，在加州一些內陸城市也很常見。以河濱市（Riverside）為例，2022年當地有三分之一年輕人與父母同住，部分是因為鄰近的洛杉磯房價飆升，一些居民搬到住房成本相對較低的內陸地區，使當地住房供應量減少的緣故。

其他研究指出了其他因素，例如，低收入年輕人傾向在經濟上支持父母，因此會與父母同住，多代同住則是西語裔、非裔和亞裔家庭的文化。

加州 人口普查 租金

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