建築成本高漲 惡化加州住房危機

位於沙加緬度市中心的Sequoia Hotel正在改造為88個小型住房單位，供無家可歸者使用，總成本5,010萬美元，相當於每個單位近60萬美元。(取自Sequoia Hotel臉書)

Calmatters報導，長期的住房短缺，可說是加州 最嚴重的經濟、社會和政治問題；令人瞠目結舌的建築成本高漲，更讓此一問題惡化。

隨著供需之間的巨大差距，尤其是在城市地區，住房短缺推高了生活成本，阻礙創造就業機會的企業投資，進而拖累經濟；它迫使雇主和員工遷往能夠負擔住房的其他州；也推升了全美最高的功能性貧窮水平，並讓加州成為全美無家可歸問題最嚴重的地區。

為改善住房短缺現象，加州政府已推動地方政府減少對住房建設的阻礙，設定在八年規畫周期內新增250萬套住房的目標，平均每年超過30萬套，且其中至少有100萬套必須滿足低收入 家庭的需求。

但在最好的情況下，加州的私營和公共住房開發商也只能達到該目標的三分之一，而且最近的趨勢是下降的。根據州府預算，2023年住宅許可比2022年下降2.9%，約為11萬個許可單位，預估今年單戶住宅建設可能會增加，但多戶住宅預計將收縮5.5%，將是2020年以來年度最大降幅。

州預算將高利率視為住房建設停滯不前的主要因素。但是，通貨膨脹本身—建材和建築勞動力成本上升—是一個問題，項目必須經歷的繁文縟節也是一個問題。

目前在沙加緬度市中心進行的一個項目，正說明高昂的開發成本如何影響住房的供給。建於1906年的Sequoia Hotel 正在改造為88個小型住房單位，供無家可歸者使用，總成本為5010萬美元，大部分來自州政府資金。這相當於每個單位近60萬美元，足以在沙加緬度的中產階級社區購買一棟獨立屋。

沙加緬度並不是建設低收入住房成本驚人的個案。舊金山 紀事報報導，舊金山市中心一個將火災損壞的建築改造成35個低租金公寓的類似項目，每個單位的成本為100萬美元。僅在五年前，根據灣區經濟研究所(Bay Aera Council Economic Institute)的數據，在舊金山建設可負擔住房的成本，每個單位僅約74萬美元，如何降低成本成為重要課題。

Calmatters報導，政府推動的項目，例如上述沙加緬度和舊金山項目，成本通常最高，因為它們必須包括各種各樣的強制要求，而且依賴於多種資金來源的拼湊。相對的，不需要遵循這些強制要求的私人項目，可以以更低的成本完成，尤其是這些住房如果由在工廠中組裝的模塊，然後在現場拼接在一起完成。然而，建築工會強烈反對這類創新，並利用其政治影響力來盡量減少這些創新的使用。

由蘋果公司和私人慈善家創立的一個新的5000萬美元住房基金，只會資助那些符合嚴格成本限制的項目，例如工作室單位成本低於55萬美元、大型單位成本低於70萬美元。這仍然是一大筆錢，但這是一個朝著正確方向邁出的一步。Calmatters指出，如果加州不能用有限的資金做更多的事情，將永遠無法解決其住房危機。