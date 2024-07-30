我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞拒談暗殺事件 川普：代表她還愛我

黃仁勳、查克伯格對談AI 現場互換皮衣掀高潮

建築成本高漲 惡化加州住房危機

編譯組／綜合報導
位於沙加緬度市中心的Sequoia Hotel正在改造為88個小型住房單位，供無家可歸者使用，總成本5,010萬美元，相當於每個單位近60萬美元。(取自Sequoia Hotel臉書)
位於沙加緬度市中心的Sequoia Hotel正在改造為88個小型住房單位，供無家可歸者使用，總成本5,010萬美元，相當於每個單位近60萬美元。(取自Sequoia Hotel臉書)

Calmatters報導，長期的住房短缺，可說是加州最嚴重的經濟、社會和政治問題；令人瞠目結舌的建築成本高漲，更讓此一問題惡化。

隨著供需之間的巨大差距，尤其是在城市地區，住房短缺推高了生活成本，阻礙創造就業機會的企業投資，進而拖累經濟；它迫使雇主和員工遷往能夠負擔住房的其他州；也推升了全美最高的功能性貧窮水平，並讓加州成為全美無家可歸問題最嚴重的地區。

為改善住房短缺現象，加州政府已推動地方政府減少對住房建設的阻礙，設定在八年規畫周期內新增250萬套住房的目標，平均每年超過30萬套，且其中至少有100萬套必須滿足低收入家庭的需求。

但在最好的情況下，加州的私營和公共住房開發商也只能達到該目標的三分之一，而且最近的趨勢是下降的。根據州府預算，2023年住宅許可比2022年下降2.9%，約為11萬個許可單位，預估今年單戶住宅建設可能會增加，但多戶住宅預計將收縮5.5%，將是2020年以來年度最大降幅。

州預算將高利率視為住房建設停滯不前的主要因素。但是，通貨膨脹本身—建材和建築勞動力成本上升—是一個問題，項目必須經歷的繁文縟節也是一個問題。

目前在沙加緬度市中心進行的一個項目，正說明高昂的開發成本如何影響住房的供給。建於1906年的Sequoia Hotel 正在改造為88個小型住房單位，供無家可歸者使用，總成本為5010萬美元，大部分來自州政府資金。這相當於每個單位近60萬美元，足以在沙加緬度的中產階級社區購買一棟獨立屋。

沙加緬度並不是建設低收入住房成本驚人的個案。舊金山紀事報報導，舊金山市中心一個將火災損壞的建築改造成35個低租金公寓的類似項目，每個單位的成本為100萬美元。僅在五年前，根據灣區經濟研究所(Bay Aera Council Economic Institute)的數據，在舊金山建設可負擔住房的成本，每個單位僅約74萬美元，如何降低成本成為重要課題。

Calmatters報導，政府推動的項目，例如上述沙加緬度和舊金山項目，成本通常最高，因為它們必須包括各種各樣的強制要求，而且依賴於多種資金來源的拼湊。相對的，不需要遵循這些強制要求的私人項目，可以以更低的成本完成，尤其是這些住房如果由在工廠中組裝的模塊，然後在現場拼接在一起完成。然而，建築工會強烈反對這類創新，並利用其政治影響力來盡量減少這些創新的使用。

由蘋果公司和私人慈善家創立的一個新的5000萬美元住房基金，只會資助那些符合嚴格成本限制的項目，例如工作室單位成本低於55萬美元、大型單位成本低於70萬美元。這仍然是一大筆錢，但這是一個朝著正確方向邁出的一步。Calmatters指出，如果加州不能用有限的資金做更多的事情，將永遠無法解決其住房危機。

加州 舊金山 低收入

上一則

洛杉磯新華埠 走過近90年興衰

下一則

加州年輕人 掀父母同住趨勢

延伸閱讀

居不易　加州四分之一年輕人與父母同住

居不易　加州四分之一年輕人與父母同住
加州最新州立公園 號稱時光機

加州最新州立公園 號稱時光機
加州住滿9個月 搬走仍會被追稅…當心稅務廳審計一輩子

加州住滿9個月 搬走仍會被追稅…當心稅務廳審計一輩子
全美最美麗大學 4所加大進榜

全美最美麗大學 4所加大進榜
加州科技大學造福華裔學子 TED活動來賓經驗分享

加州科技大學造福華裔學子 TED活動來賓經驗分享
這城市新屋比現房便宜 價差全美第5高 加州聖地牙哥居冠

這城市新屋比現房便宜 價差全美第5高 加州聖地牙哥居冠

熱門新聞

The Habit Burger Grill的Double Char漢堡被今日美國評選美國最佳速食漢堡第一名。（Habit Burger Grill官網）

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎

2024-07-22 20:21
趙安於7月16日下午外出後失蹤。（本報檔案照）

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

2024-07-23 15:27
李女士在西好萊塢就餐後，發現除了20%的默認服務費外，還有一項5%的附加費。（受訪者提供）

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

2024-07-24 14:13
蒙市失蹤女孩趙安全家福。（KTLA視頻截圖）

蒙市女孩失蹤前一日 與警對話視頻曝光

2024-07-23 20:14
Jeffrey Chao（中）在律師陪同下召開記者會。（本報檔案照，記者沈瑋/攝影）

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

2024-07-26 14:46
Rachelle說，Alison告訴她「我來到ABC是為了講述我的故事，沒有人願意聽我說話。」（截自ABC7新聞）

蒙市失蹤女孩心聲被披露 「沒人願意聽我說話」

2024-07-25 18:09

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
年紀漸長 吃這「健康」食物要小心

年紀漸長 吃這「健康」食物要小心