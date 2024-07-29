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全美最美麗大學 4所加大進榜

編譯陳盈霖／綜合報導
建築文摘列舉全美64家最美麗校園，聖塔克魯茲加大入榜。（學校官網）
建築文摘列舉全美64家最美麗校園，聖塔克魯茲加大入榜。（學校官網）

舊金山蜂報報導，建築文摘（Architectural Digest）考量建築遺產和環境等因素，評定全美64所「最美麗」大學，從哥德式建築（Gothic-style）到時尚的現代主義，加州有五所大學入榜。該文章內容寫道，「從入口拱門、學術大樓到修剪整齊的草坪，這些校園創造出和諧美麗又有教育意義的環境。」

以下是加州入榜學校：

史丹福大學（Stanford University）。紐約中央公園設計師奧姆斯特德（Frederick Law Olmsted）替這所學校創造建築整體概念。該校最美的地區是主四合院區（Main Quadrangle），採用加州宣教風格（California Mission），該設計歸功於奧姆斯特德建築公司Shepley, Rutan和Coolidge。

洛杉磯加大（UCLA）。根據建築文摘，該校佔地400多畝，但最初僅四棟學術建築，包括優雅的羅馬復興（Romanesque Revival）建築，羅伊斯廳（Royce Hall）和學院圖書館等，由當地建築師Allison & Allison設計。

柏克萊加大（UC Berkeley）。該校由建築師霍華德（John Galen Howard）監督18座藝術風格建築建設，包括希臘劇院（Greek Theater）、惠勒廳（Wheeler Hall）和鐘樓（Campanile）等。建築文摘和California.com表示，這些古典建築加上舊金山灣「無與倫比景觀」，構成這座金州華麗校園基石。

聖地牙哥加大（UC San Diego）。建築文摘指出，該校擁有「令人難以置信的氣候和原始景觀，俯瞰著太平洋和米慎灣（Mission Bay）景色，景觀佔據地理優勢，此外還有美麗的16世紀西班牙文藝復興風格出色的建築群。

聖塔克魯茲加大（UC Santa Cruz）。建築文摘盛讚該校為「喜愛自然的學者天堂」，十個學院分佈於2000畝校園，校園位於紅衫林周圍。

建築文摘列舉全美64家最美麗校園，史丹福大學入榜。（學校官網）
建築文摘列舉全美64家最美麗校園，史丹福大學入榜。（學校官網）

加州 舊金山 柏克萊加大

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