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私密景點╱最新州立公園 號稱時光機

編譯組／綜合報導
加州中谷地區的Dos Rios被改造成加州最新的州立公園，不同於多數州立公園，它還具洩洪、存儲地下水、激活本地植物、教育、休息聚會等多項功能。(取自加州州立公園官網）
加州中谷地區的Dos Rios被改造成加州最新的州立公園，不同於多數州立公園，它還具洩洪、存儲地下水、激活本地植物、教育、休息聚會等多項功能。(取自加州州立公園官網）

加州中谷地區的Dos Rios本來是一片洪泛區，最近被改造成加州最新的州立公園，並於6月12日開放。

這是十多年來加州第一個新的州立公園，位於圖奧勒米河(Tuolumne River）和聖華金河（San Joaquin River）的交匯處，位於史丹斯勞縣（Stanislaus County)的莫德斯度（Modesto）及派特森（Patterson）之間。現在，這片茂密的 2.5 平方英里土地上，擁有數十萬棵本地樹木、灌木和動物。

Clmatters報導，Dos Rios不同於大多數州立公園，它不僅為地區帶來急需的綠地，並使用基於自然的氣候解決方案，重新激活本地野生動物；通過恢復自然洪泛區，還將有助於減輕威脅該地區居民的洪水問題。將農田轉變為洪泛區，Dos Rios就像一台時光機。

非營利組織River Partners於 2008 年開始從一個農民家庭手中購買這塊地。自那時起，這個組織一直在改造這片土地，使其恢復到自然洪泛區的樣貌。

在夏季，聖華金河和圖奧勒米河緩慢地流經這個公園的邊緣，但在春季和初夏，當內華達山脈的雪融化時，這些河流變得十分湍急，湧入這片土地，水位上漲，泛濫成災。去年，這些河流的水位比現在高出約20呎。對於中央谷地的農民和居民來說，洪水一直是一個惡魔，破壞農作物和房屋。

美國陸軍工兵部隊及其州合作夥伴在2018年的一份報告中指出，距離Dos Rios 約30哩的大都市士德頓(Stockton)面臨「堤防失效引發的不可接受的高風險」。

現在的Dos Rios被設計成一個洩洪閥，在土堤和堤防上打洞，允許河流泛濫，而非試圖約束它們，讓洪水滲入地下，保護了附近的社區，並補充了地下水。這些是與自然合作而不非對抗自然的解決方案。所以，洪水如今在Dos Rios是受歡迎的。

另一個可能受益於Dos Rios的社區是Grayson，這是一個位於公園西邊幾哩的未建制區域。社區領袖 Lilia Lomeli-Gil記得1997年遭受的毀滅性洪水。當時，她住在Dos Rios東邊的莫德斯度（Modesto）。

她說：「回想起來仍然讓我流淚。」她回憶起房子被3到4呎深的水淹沒的情景：「我們不得不重新開始，我們無家可歸。」現在，她對Dos Rios在Grayson的後院感到放心，不僅因為洪水風險的減少，還因為這是一個新的休閒場所。

這座新州立公園還將提供家庭活動，如團體營火和觀星夜；學校開學時，計畫為學生組織教育參觀活動。此外，公園還向原住民開放土地，讓當地部落成員種植本地灌木或艾蒿，用於編織籃子或天然的驅蟲劑。現在，Dos Rios有一個3英畝的原住民使用花園正在蓬勃發展。

Renter說，加州政府也支持更多像Dos Rios這樣的項目，從州長紐森2020年的行政命令就可以看出，該命令被稱為「30 x 30」，旨在到2030年保護加州30%的土地和沿海水域。她對未來充滿信心：「我們正在考慮，在未來十年內再建十個Dos Rios，甚至更多。」

最新的州立公園Dos Rios於6月12日開放。(取自加州州立公園官網)
最新的州立公園Dos Rios於6月12日開放。(取自加州州立公園官網)
最新的州立公園Dos Rios於6月12日開放。(取自加州州立公園官網)
最新的州立公園Dos Rios於6月12日開放。(取自加州州立公園官網)

洪水 加州 州立公園

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