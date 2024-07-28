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遊民擴張 長堤社區花園添隱憂

洛杉磯訊
洛杉磯縣長堤市（Long Beach）服務青少年的社區花園因遊民營地擴張，引發安全隱憂。（abc7電視台）
洛杉磯縣長堤市（Long Beach）服務青少年的社區花園因遊民營地擴張，引發安全隱憂。（abc7電視台）

洛杉磯長堤市（Long Beach）一項備受青睞的青少年發展計畫正面臨嚴峻挑戰，由非營利組織Adventures to Dreams Enrichment運營的社區花園項目，因周邊遊民營地的急劇擴張而陷入困境。這一日益惡化的情況不僅威脅到該項目的未來，更引發了家長對參與青少年安全的擔憂。

Adventures to Dreams Enrichment長期致力於青少年發展，在洛杉磯河畔經營的社區花園，為當地青少年提供園藝、藝術和STEM活動。然而，組織創始人葛蘭瑟姆（Sheila Grantham）透露，僅今年夏季，就有10個家庭因周邊環境問題而退出項目，這一趨勢若持續，將嚴重影響項目的可持續性。

該花園每月開放兩個周六，旨在讓青少年親近自然，學習營養知識和種植技能。葛蘭瑟姆強調，這個項目不僅美化了社區環境，還為當地青少年提供了寶貴的學習機會。然而，隨著附近遊民營地的擴張，安全問題日益突出。儘管多次向相關部門反映情況，但迄今未見顯著改善。

葛蘭瑟姆表示，確保參與者安全，並為有需要的家庭提供食物，是組織的首要任務。然而，如果現狀持續惡化，維持項目運作將愈發困難。她形容，若被迫放棄這個項目將是「極其遺憾的結果」。儘管面臨挑戰，葛蘭瑟姆仍對未來保持審慎樂觀。她希望通過持續呼籲，促使當局採取有效措施，合理解決遊民問題，確保這片社區綠洲能夠繼續為當地青少年服務，發揮其積極影響力。

遊民 洛杉磯 長堤

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