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木蘭學區財務官貪汙1669萬 判刑6年

編譯組／綜合報導
Jorge Armando Contreras。（C男Instagram帳號）
Jorge Armando Contreras。（C男Instagram帳號）

橙縣木蘭學區（Magnolia School District）的資深財務官Jorge Armando Contreras（簡稱C男），自2016年8月開始侵吞公務財產，直到2023年7月才被發現，期間貪汙所得達1669萬4942元。

52歲的C男2024年7月25日被判處六年有期徒刑，交付聯邦監獄服刑，而且須償還不當所得。他在今年3月認罪時，承認犯下竊取、故意濫用聯邦經費。貪汙所得都用於個人享樂，包括已經查封的約巴林達市（Yorba Linda）住所、2021年款的 BMW轎車，57件設計師昂貴包包、珠寶、衣服與鞋子，還有八瓶Clase Azul Ultra的昂貴龍舌蘭酒，總價為770萬元。

C男2006年7月開始為學區工作，2013年3月成為財務官，2017年4月升任資深財務官，因此得以接觸與管理學區與學生團體的銀行帳戶。因為木蘭學區涵蓋安納罕與斯坦頓，聯邦認定為社會經濟弱勢學區，因此每年都會獲得數百萬元的補助。

C男透過前述帳戶，先是以「M S D」的簽名偽裝成學區支票，簽發給自己小額款項，再在取得真實簽名後增加冒領款項。C男之後都是透過作帳與假帳號騙過學區督察。事發後才在2023年8月停職，除了公訴，學區也另提民事告訴追討款項。

學區 支票 監獄

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